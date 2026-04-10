В Киеве дизтопливо и бензин подешевели на несколько гривен

Цены на топливо в Киеве. Фото: кадр из видео

На автозаправочных станциях в Киеве зафиксировано заметное снижение цен на дизельное топливо. В то же время бензин также скорректировался в цене, тогда как стоимость автогаза остается стабильной.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Дмитрий Шеремет в пятницу, 10 апреля.

Цены на топливо в Киеве 10 апреля

По последним данным, дизельное топливо подешевело почти на 4 гривны за литр и сейчас стоит примерно 86,9-93,9 грн/л. В некоторых сетях снижение составляет несколько гривен в зависимости от региона и поставщика.

Бензин марки А-95 также претерпел изменения в стоимости — его цена колеблется в пределах 69,9-77 грн/л.

Зато автогаз существенно не подорожал и остается на уровне 48-49 грн/л, демонстрируя относительную стабильность по сравнению с другими видами топлива.

Сеть UPG

А95 — 74,00;

А95+ — 77,00;

ДТ — 90,00;

ДТ+ — 93,00;

А100 — 83,00;

Газ — 49,00.

Сеть OKKO

А95 — 76,90;

А95+ — 79,90;

ДП — 92,90;

ДП+ — 95,90;

А100 — 86,90;

Газ — 49,90.

Сеть WOG

А95 — 76,90;

А95+ — 79,90;

ДТ - 92,90;

ДП+ — 95,90;

А100 — 86,90;

Газ — 49,90.

Сеть KLO

А95 — 73,69;

А95+ — 78,09;

ДП — 92,50;

ДП+ — 95,50;

А100 — 85,49;

А92 — 72,09;

Газ — 48,90.

Сеть SOCAR

А95 — 76,99;

А95+ — 80,99;

ДТ — 92,99;

ДП+ — 95,99;

А100 — 86,99;

Газ — 49,98.

Сеть UKRNAFTA

А95 — 69,90;

А95+ — 69,90;

ДП — 86,90;

ДП+ — 90,90;

А92 — 66,90;

Газ — 48,90.

Сеть БРСМ

А95 — 69,99;

ДТ — 87,99;

Газ — 47,99.

Как писали Новини.LIVE, вчера стоимость топлива в Киеве подешевела на 2 гривны. В целом на АЗС можно наблюдать положительную динамику по стоимости бензина и дизтоплива.

А также в КГГА анонсировали повышение цен на проезд в метрополитене. По оценкам нынешняя стоимость билета значительно меньше себестоимости перевозки.