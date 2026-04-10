В Киеве дизтопливо и бензин подешевели на несколько гривен
На автозаправочных станциях в Киеве зафиксировано заметное снижение цен на дизельное топливо. В то же время бензин также скорректировался в цене, тогда как стоимость автогаза остается стабильной.
Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Дмитрий Шеремет в пятницу, 10 апреля.
Цены на топливо в Киеве 10 апреля
По последним данным, дизельное топливо подешевело почти на 4 гривны за литр и сейчас стоит примерно 86,9-93,9 грн/л. В некоторых сетях снижение составляет несколько гривен в зависимости от региона и поставщика.
Бензин марки А-95 также претерпел изменения в стоимости — его цена колеблется в пределах 69,9-77 грн/л.
Зато автогаз существенно не подорожал и остается на уровне 48-49 грн/л, демонстрируя относительную стабильность по сравнению с другими видами топлива.
Сеть UPG
- А95 — 74,00;
- А95+ — 77,00;
- ДТ — 90,00;
- ДТ+ — 93,00;
- А100 — 83,00;
- Газ — 49,00.
Сеть OKKO
- А95 — 76,90;
- А95+ — 79,90;
- ДП — 92,90;
- ДП+ — 95,90;
- А100 — 86,90;
- Газ — 49,90.
Сеть WOG
- А95 — 76,90;
- А95+ — 79,90;
- ДТ - 92,90;
- ДП+ — 95,90;
- А100 — 86,90;
- Газ — 49,90.
Сеть KLO
- А95 — 73,69;
- А95+ — 78,09;
- ДП — 92,50;
- ДП+ — 95,50;
- А100 — 85,49;
- А92 — 72,09;
- Газ — 48,90.
Сеть SOCAR
- А95 — 76,99;
- А95+ — 80,99;
- ДТ — 92,99;
- ДП+ — 95,99;
- А100 — 86,99;
- Газ — 49,98.
Сеть UKRNAFTA
- А95 — 69,90;
- А95+ — 69,90;
- ДП — 86,90;
- ДП+ — 90,90;
- А92 — 66,90;
- Газ — 48,90.
Сеть БРСМ
- А95 — 69,99;
- ДТ — 87,99;
- Газ — 47,99.
Как писали Новини.LIVE, вчера стоимость топлива в Киеве подешевела на 2 гривны. В целом на АЗС можно наблюдать положительную динамику по стоимости бензина и дизтоплива.
А также в КГГА анонсировали повышение цен на проезд в метрополитене. По оценкам нынешняя стоимость билета значительно меньше себестоимости перевозки.
