В Киеве дизель на АЗС подешевел на 2 гривны: какие цены сегодня

Стела с ценами на АЗС в Киеве 9 апреля. Фото: Новини.LIVE

Рынок топлива в Киеве демонстрирует положительную динамику для потребителей. Данные мониторинга за 9 апреля свидетельствуют падение цен на дизельное топливо в сетях WOG, ОККО и UPG, иногда экономия достигает двух гривен на литре по сравнению со вчерашним днем.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE.

Цены на топливо в Киеве 9 апреля

На автозаправочных станциях Киева по состоянию на 9 апреля зафиксировано обновление цен на основные виды топлива.

Актуальная стоимость топлива в популярных столичных сетях распределилась следующим образом:

Сеть WOG:

Читайте также:

Стела с ценами на АЗС WOG 9 апреля. Фото: Новини.LIVE

Mustang 100 — 87,00 грн/л;

Mustang 95 — 80,00 грн/л;

Евро5 95 — 77,00 грн/л;

Mustang+ ДТ — 96,00 грн/л;

Евро5 ДТ — 93,00 грн/л;

Газ — 49,99 грн/л.

Сеть ОККО:

Стоимость топлива на АЗС "ОККО" в Киеве 9 апреля. Фото: Новини.LIVE

Pulls 100 — 86,90 грн/л;

Pulls 95 — 79,90 грн/л;

А-95 Евро —76,90 грн/л;

Pulls ДТ — 95,90 грн/л;

ДТ Евро — 92,90 грн/л;

AdBlue — 52,90 грн/л.

Сеть UPG:

АЗС UPG в Киеве и актуальные цены на топливо 9 апреля. Фото: Новини.LIVE

upg 100 — 83,00 грн/л;

upg 95 — 77,00 грн/л;

А-95 — 74,00 грн/л;

EURO ДТ — 90,00 грн/л.

По сравнению с предыдущими сутками, 8 апреля, ситуация на рынке топлива изменилась. В частности, подешевел дизель в сетях WOG и ОККО дизельное топливо, как стандартное, так и премиальное, подешевело ровно на 1 гривну за литр.

В то же время цены на все марки бензина и автогаз на этих станциях остались на том же уровне, что и вчера. Больше всего подешевело топливо на АЗС UPG: здесь обычный дизель упал в цене сразу на 2 гривны, а все виды бензина синхронно подешевели на 90 копеек за каждый литр.

