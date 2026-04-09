В Киеве дизель на АЗС подешевел на 2 гривны: какие цены сегодня
Рынок топлива в Киеве демонстрирует положительную динамику для потребителей. Данные мониторинга за 9 апреля свидетельствуют падение цен на дизельное топливо в сетях WOG, ОККО и UPG, иногда экономия достигает двух гривен на литре по сравнению со вчерашним днем.
Об этом сообщает журналист Новини.LIVE.
Цены на топливо в Киеве 9 апреля
На автозаправочных станциях Киева по состоянию на 9 апреля зафиксировано обновление цен на основные виды топлива.
Актуальная стоимость топлива в популярных столичных сетях распределилась следующим образом:
Сеть WOG:
- Mustang 100 — 87,00 грн/л;
- Mustang 95 — 80,00 грн/л;
- Евро5 95 — 77,00 грн/л;
- Mustang+ ДТ — 96,00 грн/л;
- Евро5 ДТ — 93,00 грн/л;
- Газ — 49,99 грн/л.
Сеть ОККО:
- Pulls 100 — 86,90 грн/л;
- Pulls 95 — 79,90 грн/л;
- А-95 Евро —76,90 грн/л;
- Pulls ДТ — 95,90 грн/л;
- ДТ Евро — 92,90 грн/л;
- AdBlue — 52,90 грн/л.
Сеть UPG:
- upg 100 — 83,00 грн/л;
- upg 95 — 77,00 грн/л;
- А-95 — 74,00 грн/л;
- EURO ДТ — 90,00 грн/л.
По сравнению с предыдущими сутками, 8 апреля, ситуация на рынке топлива изменилась. В частности, подешевел дизель в сетях WOG и ОККО дизельное топливо, как стандартное, так и премиальное, подешевело ровно на 1 гривну за литр.
В то же время цены на все марки бензина и автогаз на этих станциях остались на том же уровне, что и вчера. Больше всего подешевело топливо на АЗС UPG: здесь обычный дизель упал в цене сразу на 2 гривны, а все виды бензина синхронно подешевели на 90 копеек за каждый литр.
