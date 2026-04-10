У Києві дизпаливо та бензин подешевшали на кілька гривень
На автозаправних станціях у Києві зафіксовано помітне зниження цін на дизельне паливо. Водночас бензин також скоригувався в ціні, тоді як вартість автогазу залишається стабільною.
Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE Дмитро Шеремет у п'ятницю, 10 квітня.
Ціни на пальне у Києві 10 квітня
За останніми даними, дизельне пальне подешевшало майже на 4 гривні за літр і нині коштує приблизно 86,9-93,9 грн/л. У деяких мережах зниження становить кілька гривень залежно від регіону та постачальника.
Бензин марки А-95 також зазнав змін у вартості — його ціна коливається в межах 69,9-77 грн/л.
Натомість автогаз суттєво не подорожчав і залишається на рівні 48-49 грн/л, демонструючи відносну стабільність порівняно з іншими видами пального.
Мережа UPG
- А95 — 74,00;
- А95+ — 77,00;
- ДП — 90,00;
- ДП+ — 93,00;
- А100 — 83,00;
- Газ — 49,00.
Мережа OKKO
- А95 — 76,90;
- А95+ — 79,90;
- ДП — 92,90;
- ДП+ — 95,90;
- А100 — 86,90;
- Газ — 49,90.
Мережа WOG
- А95 — 76,90;
- А95+ — 79,90;
- ДП — 92,90;
- ДП+ — 95,90;
- А100 — 86,90;
- Газ — 49,90.
Мережа KLO
- А95 — 73,69;
- А95+ — 78,09;
- ДП — 92,50;
- ДП+ — 95,50;
- А100 — 85,49;
- А92 — 72,09;
- Газ — 48,90.
Мережа SOCAR
- А95 — 76,99;
- А95+ — 80,99;
- ДП — 92,99;
- ДП+ — 95,99;
- А100 — 86,99;
- Газ — 49,98.
Мережа UKRNAFTA
- А95 — 69,90;
- А95+ — 69,90;
- ДП — 86,90;
- ДП+ — 90,90;
- А92 — 66,90;
- Газ — 48,90.
Мережа БРСМ
- А95 — 69,99;
- ДП — 87,99;
- Газ — 47,99.
Як писали Новини.LIVE, вчора вартість пального у Києві подешевшала на 2 гривні. Загалом на АЗС можна спостерігати позитивну динаміку щодо вартості бензина та дизпалива.
А також у КМДА анонсували підвищення цін на проїзд у метрополітені. З оцінками нинішня вартість квитка значно менша собівартості перевезення.
