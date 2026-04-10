Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві дизпаливо та бензин подешевшали на кілька гривень

Ua ru
Дата публікації: 10 квітня 2026 11:50
Ціни на пальне у Києві. Фото: кадр з відео

На автозаправних станціях у Києві зафіксовано помітне зниження цін на дизельне паливо. Водночас бензин також скоригувався в ціні, тоді як вартість автогазу залишається стабільною.

Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE Дмитро Шеремет у п'ятницю, 10 квітня.

Ціни на пальне у Києві 10 квітня

За останніми даними, дизельне пальне подешевшало майже на 4 гривні за літр і нині коштує приблизно 86,9-93,9 грн/л. У деяких мережах зниження становить кілька гривень залежно від регіону та постачальника.

Бензин марки А-95 також зазнав змін у вартості — його ціна коливається в межах 69,9-77 грн/л.

Натомість автогаз суттєво не подорожчав і залишається на рівні 48-49 грн/л, демонструючи відносну стабільність порівняно з іншими видами пального.

Мережа UPG

  • А95 — 74,00;
  • А95+ — 77,00;
  • ДП — 90,00;
  • ДП+ — 93,00;
  • А100 — 83,00;
  • Газ — 49,00.

Мережа OKKO

  • А95 — 76,90;
  • А95+ — 79,90;
  • ДП — 92,90;
  • ДП+ — 95,90;
  • А100 — 86,90;
  • Газ — 49,90.

Мережа WOG

  • А95 — 76,90;
  • А95+ — 79,90;
  • ДП — 92,90;
  • ДП+ — 95,90;
  • А100 — 86,90;
  • Газ — 49,90.

Мережа KLO

  • А95 — 73,69;
  • А95+ — 78,09;
  • ДП — 92,50;
  • ДП+ — 95,50;
  • А100 — 85,49;
  • А92 — 72,09;
  • Газ — 48,90.

Мережа SOCAR

  • А95 — 76,99;
  • А95+ — 80,99;
  • ДП — 92,99;
  • ДП+ — 95,99;
  • А100 — 86,99;
  • Газ — 49,98.

Мережа UKRNAFTA

  • А95 — 69,90;
  • А95+ — 69,90;
  • ДП — 86,90;
  • ДП+ — 90,90;
  • А92 — 66,90;
  • Газ — 48,90.

Мережа БРСМ

  • А95 — 69,99;
  • ДП — 87,99;
  • Газ — 47,99.

Як писали Новини.LIVE, вчора вартість пального у Києві подешевшала на 2 гривні. Загалом на АЗС можна спостерігати позитивну динаміку щодо вартості бензина та дизпалива.

А також у КМДА анонсували підвищення цін на проїзд у метрополітені. З оцінками нинішня вартість квитка значно менша собівартості перевезення.

ціни на паливо Київ Ціни на пальне
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації