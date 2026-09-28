Обстрел Киева 28 сентября — возле Дворца спорта произошел пожар

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Россияне в ночь с 28 на 29 сентября продолжают атаковать Киев реактивными дронами. На данный момент зафиксирован прилет в районе «Дворца спорта», а также произошло попадание в многоэтажный жилой дом, в результате чего пострадали местные жители.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на местные Telegram-каналы и сайт КМВА.

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Что известно о последствиях атаки РФ на Киев

Примерно в 23:40 в Киеве в очередной раз раздались взрывы на фоне российской атаки. Воздушные силы ВСУ зафиксировали над городом реактивные дроны, а через несколько минут в местных пабликах появились кадры с пожаром возле «Дворца спорта». Как утверждают каналы, произошло попадание, после чего возник пожар.

Также мэр Киева Виталий Кличко за последний час сообщил, что в двух районах наблюдаются другие последствия атаки. В частности, в Подольском районе произошло попадание в многоэтажный дом.

«В Подольском районе, рядом с офисным центром, на который упали обломки БПЛА, теперь зафиксировано попадание в 16-этажный жилой дом на уровне 7-го этажа. Предварительно, есть пострадавшие. Экстренные службы на месте», — говорится в сообщении.

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Кроме того, в Печерском районе произошло падение беспилотника на крышу складского здания. На месте происшествия пожар.

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