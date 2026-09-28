Обстріл Києва 28 вересня - біля Палацу спорту пожежа

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Росіяни в ніч з 28 проти 29 вересня продовжують атакувати Київ реактивними дронами. Наразі зафіксовано приліт біля "Палацу спорту", а також сталося влучання у багатоповерховий житловий будинок, внаслідок чого постраждали місцеві жителі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на місцеві Telegram-канали та сайт КМВА.

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Що відомо про наслідки атаки РФ на Київ

Приблизно о 23:40 у Києві вчергове пролунали вибухи на тлі російської атаки. Повітряні сили ЗСУ фіксували над містом реактивні дрони, а через кілька хвилин у місцевих пабліках з'явились кадри з пожежею біля "Палацу спорту". Як стверджують канали, стався приліт, після чого виникла пожежа.

Також мер Києва Віталій Кличко за останню годину повідомив, що у двох районах є інші наслідки атаки. Зокрема, у Подільському сталося влучання в багатоповерхівку.

"У Подільському районі, поруч з офісним центром, на який упали уламки БпЛА, тепер влучання в 16-поверховий житловий будинок на рівні 7 поверху. Попередньо, є постраждалі. Екстрені служби на місці", — йдеться у повідомленні.

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Окрім того, у Печерському районі сталося падіння безпілотника на дах складської будівлі. На місці події пожежа.

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