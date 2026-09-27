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Главная Киев Россия атаковала главный офис "Киевстар" в Киеве

Россия атаковала главный офис "Киевстар" в Киеве

Ua ru
27 сентября 2026 14:28
Россия нанесла удар по головном офису "Киевстар" в Киеве
Главный офис "Киевстара". Фото: "Киевстар"

Россия в очередной раз нанесла удар по столице. В Киеве в результате утренней российской атаки повреждено здание, в котором расположен главный офис мобильного оператора «Киевстар». Сотрудники компании не пострадали и находятся в безопасности, а специалисты в настоящее время оценивают последствия удара.

Об этом пишет dev.ua, передает Новини.LIVE.

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Что известно о повреждении офиса

В компании подтвердили факт повреждения здания головного офиса в результате российской атаки по Киеву.

"Сегодня в результате вражеской атаки было повреждено здание главный офис "Киевстар" в Киеве", — отметили в пресс-службе мобильного оператора.

В то же время в "Киевстаре" сообщили, что сотрудники компании не пострадали. В настоящее время они находятся в безопасности. Команда оператора продолжает оценивать последствия атаки и координирует дальнейшие необходимые действия.

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Мы сообщали, что Россия атакует украинские дата-центры. В частности, после повторных российских ударов в Киеве дата-центр COSMONOVA приостановил работу. В компании сообщили о значительных повреждениях объекта и отметили, что в настоящее время восстанавливают работу сервисов на резервных площадках, расположенных в других регионах.

Новини.LIVE писали, что в то же время народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко заявил — РФ не сможет полностью отключить столицу или другие регионы Украины от интернета, нанося удары по цифровой инфраструктуре. Он утверждает, что даже в случае повреждения сетей отдельных операторов их работу удается быстро восстановить.

Киев обстрелы Киевстар война в Украине мобильные операторы
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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