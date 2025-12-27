Что обнаружили спасатели после удара РФ по Киеву - Клименко

Игорь Клименко. Фото: кадр из видео

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что после комбинированной российской атаки в Киеве зафиксировано около десяти локаций поражения. В Киевской области ранены 10 человек и подтверждена гибель человека.

Об этом сообщили Новини.LIVE в субботу, 27 декабря

Последствия атаки по столице

Клименко отметил, что в столице обнаружено около 10 локаций поражения российского БпЛА. Еще десятки домов были повреждены от осколков. Местные власти на данный момент организовали проведение аварийно-спасательных и пожарных работ на пяти локациях жилого сектора. В настоящее время по городу Киеву ранены 16 человек. в Киевской области ранены 10 человек и один человек погиб.

"Также мы имеем возле церкви одного погибшего человека. И здесь, на этом месте, нашли фрагменты тела, доложили спасатели. Мы не знаем, это взрослый человек, и не знаем, мужчина или женщина", — сообщил Клименко.

На местах поражений работают подразделения Национальной полиции Украины, соответствующие спасательные службы, соответствующие медицинские службы и подразделения Красного креста. Также задействованы следователи, криминалисты и миграционные службы

"Также сейчас прибыли местные подразделения по теплу, по свету, по воде. В ближайшее время мы должны сделать по всем локациям соответствующие инженерные исследования, которые нам дадут возможность подключить максимальное количество людей к воде и теплоснабжению. Это критически важно. Пока мы разворачиваем мобильные штабы, разворачиваем палатки с обогревом", — сообщил Клименко.

Министр добавил, что обеспечены все условия для того, чтобы люди смогли подать свои заявки в потере имущества. Также работают коммунальные службы, которые начали закрывать окна и стены пленкой, для того, чтобы сохранить тепло. Сейчас в городе Киеве средняя температура - около нуля, поэтому соответствующие службы будут работать на этих объектах до ночи, для того, чтобы максимально закончить аварийно-спасательные работы.

Напомним, что Тимур Ткаченко сообщил о районах Киева, которые пострадали от обстрела РФ.

Ранее мы также информировали, что в ночь на 27 декабря РФ нанесла комбинированный удар по Киеву.