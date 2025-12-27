Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві є загиблий і десятки уражень — Клименко розповів деталі

У Києві є загиблий і десятки уражень — Клименко розповів деталі

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 17:08
Що виявили рятувальники після удару РФ по Києву — Клименко
Ігор Клименко. Фото: кадр із відео

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що після комбінованої російської атаки у Києві зафіксовано близько десяти локацій ураження. У Київській області поранено 10 осіб та підтверджено загибель людини.

Про це повідомили Новини.LIVE у суботу, 27 грудня

Реклама
Читайте також:

Наслідки атаки по столиці 

Клименко зазначив, що у столиці виявлено близько 10 локацій ураження російського БпЛА. Ще десятки будинків були пошкоджені від осколків. Місцева влада на даний момент організувала проведення аварійно-рятувальних та пожежних робіт на п'яти локаціях житлового сектору. На даний час по місту Києву поранено 16 осіб. в Київській області поранено 10 осіб та одна людина загинула.

"Також ми маємо біля церкви одну загиблу особу. І тут, на цьому місці, знайшли фрагменти тіла, доповіли рятувальники. Ми не знаємо, чи це доросла людина, і не знаємо, чоловік чи жінка", — повідомив Клименко.

На місцях уражень працюють підрозділи Національної поліції України, відповідні рятувальні служби, відповідні медичні служби та підрозділи Червоного хреста. Також задіяні слідчі, криміналісти і міграційні служби

"Також зараз прибули місцеві підрозділи по теплу, по світлу, по воді. В найближчий час ми маємо зробити по всім локаціям відповідні інженерні дослідження, які нам дадуть можливість підключити максимальну кількість людей до води та теплопостачання. Це критично. Поки що ми розгортаємо мобільні штаби, розгортаємо палатки з обігрівом", – повідомив Клименко.

Міністр додав що забезпечені усі умови для того, щоб люди змогли подати свої заявки у втраті майна. Також працюють комунальні служби, які почали закривати вікна і стіни плівкою, для того, щоб зберегти тепло. Зараз в місті Києві середня температура – близько нуля, тому відповідні служби будуть працювати на цих об'єктах до ночі, для того, щоб максимально закінчити аварійно-рятувальні роботи.

Нагадаємо, що Тимур Ткаченко повідомив про райони Києва, які постраждали від обстрілу РФ. 

Раніше ми також інформували, що у ніч проти 27 грудня РФ завдала комбінованого удару по Києву

Київ вибух обстріли Ігор Клименко атака
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації