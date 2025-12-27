Видео
Поврежденные дома и раненые — Ткаченко о деталях атаки на Киев

Поврежденные дома и раненые — Ткаченко о деталях атаки на Киев

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 10:04
Поврежденные дома и раненые - Ткаченко о деталях атаки на Киев 27 декабря
Место попадания. Фото: Полиция Киева

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о районах Киева, которые пострадали от вражеского обстрела. Российская атака на Киев повлекла за собой разрушение жилых домов — погиб человек и есть раненные.

Об этом Ткаченко сообщил в официальном Telegram-канале в субботу, 27 декабря.

Читайте также:

Атака на Киев 27 декабря

Повреждения получили многоэтажные и частные жилые дома, общежитие учебного заведения, гаражные кооперативы и объекты инфраструктуры. В Соломенском районе армия РФ ударила по общежитию одного из вузов на уровне 9-го этажа. В Дарницком районе произошло попадание в 24-этажный жилой дом. Также горят дома в частном секторе.

Пошкоджені будинки і поранені — Ткаченко про деталі атаки на Київ - фото 1
Сообщение Ткаченко в Telegram. Фото: скриншот

"В Днепровском районе повреждение 18-этажного жилого дома на уровне 4 этажа. Зафиксировано возгорание. На других локациях в городе горят автомобили, поврежден гаражный кооператив, выбиты окна", — отметил Ткаченко.

Известно о по меньшей мере 11 пострадавших, среди них — двое несовершеннолетних 9 и 16 лет. Женщина 1978 года рождения погибла в Белоцерковском районе в результате российской атаки на Киевщину. На местах событий работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, спасатели и врачи.

Напомним, что РФ 27 декабря пытается атаковать Киев ударными дронами — слышны взрывы.

Ранее мы также информировали, что россияне в ночь на 27 декабря в очередной раз атаковали Киевскую область — объекты критической инфраструктуры и жилье людей.

Киев обстрелы Тимур Ткаченко
Автор:
Автор:
Руслан Кулешов
