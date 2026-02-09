Дарницкая ТЭЦ покрылась сосульками из-за морозов и ударов РФ

Дарницкая ТЭЦ в Киеве после атак РФ. Фото: Виталий Кличко/Telegram

В Киеве Дарницкая теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) претерпела значительные разрушения в результате массированных ударов России. Кроме того, из-за сильных морозов ТЭЦ покрылась огромными сосульками.

Об этом с места происшествия информирует журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама

Читайте также:

Дарницкая ТЭЦ после атак и морозов — видео

Из-за мощных морозов в Киеве Дарницкая ТЭЦ покрылась огромными сосульками.

Следовательно, толстый слой льда покрыл станцию в результате длительных морозов и разрушений, вызванных российскими обстрелами.

Отметим, что в результате массированного российского обстрела 3 февраля Дарницкая ТЭЦ получила серьезные повреждения.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, на восстановление теплового оборудования понадобится минимум два месяца.

Как известно, город развернул дополнительные опорные пункты обогрева — в частности рядом с домами, оставшимися без отопления в результате критических повреждений ТЭЦ ударами врага.

Дарницкая ТЭЦ после атаки РФ. Фото: Кличко/Telegram

Недавно нардеп Алексей Кучеренко заявил, что заменить ТЭЦ в Киеве невозможно.

Ранее Виталий Кличко рассказал о последствиях удара РФ по Дарницкой ТЭЦ.