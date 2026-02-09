Дарницкая ТЭЦ покрылась сосульками из-за морозов и ударов РФ

Как выглядит Дарницкая ТЭЦ после атак РФ и морозов — видео
В Киеве Дарницкая теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) претерпела значительные разрушения в результате массированных ударов России. Кроме того, из-за сильных морозов ТЭЦ покрылась огромными сосульками.
Об этом с места происшествия информирует журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Дарницкая ТЭЦ после атак и морозов — видео
Из-за мощных морозов в Киеве Дарницкая ТЭЦ покрылась огромными сосульками.
Следовательно, толстый слой льда покрыл станцию в результате длительных морозов и разрушений, вызванных российскими обстрелами.
Отметим, что в результате массированного российского обстрела 3 февраля Дарницкая ТЭЦ получила серьезные повреждения.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, на восстановление теплового оборудования понадобится минимум два месяца.
Как известно, город развернул дополнительные опорные пункты обогрева — в частности рядом с домами, оставшимися без отопления в результате критических повреждений ТЭЦ ударами врага.
Недавно нардеп Алексей Кучеренко заявил, что заменить ТЭЦ в Киеве невозможно.
Ранее Виталий Кличко рассказал о последствиях удара РФ по Дарницкой ТЭЦ.
Читайте Новини.LIVE!