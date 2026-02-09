Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Как выглядит Дарницкая ТЭЦ после атак РФ и морозов — видео

Как выглядит Дарницкая ТЭЦ после атак РФ и морозов — видео

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 17:08
Дарницкая ТЭЦ покрылась сосульками из-за морозов и ударов РФ
Дарницкая ТЭЦ в Киеве после атак РФ. Фото: Виталий Кличко/Telegram

В Киеве Дарницкая теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) претерпела значительные разрушения в результате массированных ударов России. Кроме того, из-за сильных морозов ТЭЦ покрылась огромными сосульками.

Об этом с места происшествия информирует журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Дарницкая ТЭЦ после атак и морозов — видео

Из-за мощных морозов в Киеве Дарницкая ТЭЦ покрылась огромными сосульками.

Следовательно, толстый слой льда покрыл станцию в результате длительных морозов и разрушений, вызванных российскими обстрелами.

Отметим, что в результате массированного российского обстрела 3 февраля Дарницкая ТЭЦ получила серьезные повреждения.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, на восстановление теплового оборудования понадобится минимум два месяца.

Как известно, город развернул дополнительные опорные пункты обогрева — в частности рядом с домами, оставшимися без отопления в результате критических повреждений ТЭЦ ударами врага.

Дарницька ТЕЦ
Дарницкая ТЭЦ после атаки РФ. Фото: Кличко/Telegram

Недавно нардеп Алексей Кучеренко заявил, что заменить ТЭЦ в Киеве невозможно.

Ранее Виталий Кличко рассказал о последствиях удара РФ по Дарницкой ТЭЦ.

Киев обстрелы ТЭЦ война в Украине энергетика Дарницкий район
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации