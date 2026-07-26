В Киеве горят дома и автомобили: все о ночной атаке РФ
В ночь на 26 июля россияне обстреляли Киев ракетами. В результате обстрела в городе зафиксированы пожары и повреждения.
Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт КГГА.
Главное:
- враг нанес удар баллистическими ракетами;
- последствия фиксируются в трех районах.
Чем атакуют россияне
Примерно в 00:20 в Киеве и большинстве областей объявили воздушную тревогу. Сразу после этого Воздушные силы зафиксировали пуски баллистических ракет по столице.
Через несколько минут после фиксации в городе раздалась очень громкая серия взрывов.
Первые последствия
Мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале написал, что последствия фиксируются в нескольких районах столицы — Шевченковском, Соломенском и Деснянском.
Подробнее о каждом из них рассказываем ниже.
Шевченковский район
В этом районе обломки упали на 18-этажный дом. На уровне 7–8 этажей возник пожар.
Соломенский район
В Соломенском районе в результате падения обломков возник пожар на территории нежилой застройки.
Деснянский район
По словам Кличко, здесь горят автомобили на парковке.
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