Взрывы в Киеве 26 июля в результате ударов баллистическими ракетами

В Киеве прогремела серия взрывов: РФ нанесла удар баллистикой
В Киеве только что, в ночь на 26 июля, прогремели взрывы. Россияне запустили по столице баллистические ракеты.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт КГГА и собственного корреспондента.
Звуки взрывов в Киеве 26 июля
"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно направиться в укрытия гражданской защиты!", — говорилось в сообщении в 00:20.
Сразу после этого Воздушные силы ВСУ заявили, что существует угроза применения баллистического оружия с севера. Еще через минуту военные зафиксировали в направлении Киева ракеты.
Примерно в 00:23 в столице раздалась громкая серия взрывов.
Где объявили тревогу
По состоянию на 00:31 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал в настоящее время действует в большинстве областей Украины.
Как сообщали Новини.LIVE, по словам эксперта по комплексной безопасности Руслана Болгова, защититься от прямого ракетного удара можно только в специально оборудованных укрытиях. По его словам, наиболее надежными являются бомбоубежища и глубокие станции метро.
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