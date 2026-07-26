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Главная Киев В Киеве прогремела серия взрывов: РФ нанесла удар баллистикой

В Киеве прогремела серия взрывов: РФ нанесла удар баллистикой

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2026 00:31
Взрывы в Киеве 26 июля в результате ударов баллистическими ракетами
Люди укрываются на станции метро в Киеве во время воздушной тревоги. Фото: КП "Киевский метрополитен"

В Киеве только что, в ночь на 26 июля, прогремели взрывы. Россияне запустили по столице баллистические ракеты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт КГГА и собственного корреспондента.

Звуки взрывов в Киеве 26 июля

"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно направиться в укрытия гражданской защиты!", — говорилось в сообщении в 00:20.

Сразу после этого Воздушные силы ВСУ заявили, что существует угроза применения баллистического оружия с севера. Еще через минуту военные зафиксировали в направлении Киева ракеты.

Примерно в 00:23 в столице раздалась громкая серия взрывов.

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Где объявили тревогу

По состоянию на 00:31 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал в настоящее время действует в большинстве областей Украины.

В Киеве прогремела серия взрывов: РФ нанесла удар баллистикой - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, по словам эксперта по комплексной безопасности Руслана Болгова, защититься от прямого ракетного удара можно только в специально оборудованных укрытиях. По его словам, наиболее надежными являются бомбоубежища и глубокие станции метро.

Также мы писали, почему Киевский метрополитен не использует свои вагоны в качестве ночных укрытий от атак РФ.

Киев взрыв обстрелы
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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