Атака РФ на Киев: количество пострадавших возросло до 90 человек

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Киев 2 июня 2026 года. Фото: ГСЧС

В ночь на 2 июня российские войска нанесли массированный удар по Киеву. Оккупанты атаковали столицу ракетами и дронами, раздавались мощные взрывы. В результате вражеского обстрела количество пострадавших продолжает расти — уже известно о 90 раненых и шестерых погибших.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.

В Киеве увеличилось количество пострадавших в результате массированного российского обстрела, который произошел в ночь на 2 июня.

Городские власти сообщают о погибших и десятках раненых, часть из них находится в больницах в тяжелом состоянии. Спасательные службы и медики продолжают оказывать помощь пострадавшим.

По данным мэра Виталия Кличко, по состоянию на 19:56 в столице зафиксировано 90 пострадавших.

В больницах продолжают находиться 52 раненых, среди них двое детей. Медики оказывают необходимую помощь, состояние части пациентов оценивается как тяжелое.

По официальным данным, в результате атаки погибли шесть человек.

"90 пострадавших сейчас в Киеве от массированной атаки врага на столицу 2 июня. В стационарах находятся 52 раненых. Из них двое детей. Шесть человек погибли", — проинформировал Кличко.

Новини.LIVE писали, что в Киеве в результате массированной российской атаки 2 июня наибольшим разрушениям подвергся Шевченковский район, в частности жилой комплекс UNIT.Home. На местах ударов продолжают работать спасатели и экстренные службы, ликвидируя последствия обстрела.

Новини.LIVE информировали, что в Киеве после массированного российского обстрела 2 июня перекрыли движение на ряде улиц в разных районах города. Водителям рекомендуют учитывать ограничения при планировании маршрутов, поскольку часть дорог остается недоступной. Также в столице утром фиксировалось сильное задымление после ночной атаки.