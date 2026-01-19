Воздушная тревога в Киеве 19 января из-за дронов

Вражеская ракета в небе. Иллюстративное фото: Reuters

Воздушную тревогу в Киеве и ряде областей Украины объявили прямо сейчас, в ночь на 19 января. Причиной сигнала стала угроза применения баллистики.

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.

Реклама

Читайте также:

Тревога в Киеве и областях в ночь на 19 января

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", — говорится в сообщении в 01:59.

Параллельно Воздушные силы ВСУ подтвердили угрозу, отметив, что для Киевской и Черниговской областей существует ракетная опасность.

Обновлено в 02:13

В Киеве объявили отбой тревоги, а военные написали об отбое ракетной угрозы.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:06 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что менее часа в Одессе прогремела серия взрывов. Город был под атакой российских беспилотников.

Также мы писали, что утром, 16 января, в Киеве тоже объявляли тревогу и были слышны взрывы. Враг пытался атаковать столицу дронами.