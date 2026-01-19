Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве и областях объявили тревогу — в чем причина

В Киеве и областях объявили тревогу — в чем причина

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 02:04
Воздушная тревога в Киеве 19 января из-за дронов
Вражеская ракета в небе. Иллюстративное фото: Reuters

Воздушную тревогу в Киеве и ряде областей Украины объявили прямо сейчас, в ночь на 19 января. Причиной сигнала стала угроза применения баллистики.

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация. 

Реклама
Читайте также:

Тревога в Киеве и областях в ночь на 19 января

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", — говорится в сообщении в 01:59.

Параллельно Воздушные силы ВСУ подтвердили угрозу, отметив, что для Киевской и Черниговской областей существует ракетная опасность.

Обновлено в 02:13

В Киеве объявили отбой тревоги, а военные написали об отбое ракетной угрозы.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:06 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

У Києві тривога 19 січня через балістику
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что менее часа в Одессе прогремела серия взрывов. Город был под атакой российских беспилотников.

Также мы писали, что утром, 16 января, в Киеве тоже объявляли тревогу и были слышны взрывы. Враг пытался атаковать столицу дронами.

Киев обстрелы воздушная тревога война в Украине балистическая атака баллистические ракеты
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации