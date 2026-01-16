У Києві пролунали вибухи — працюють сили ППО
У п'ятницю вранці, 16 січня, у Києві лунали вибухи. Сили протиповітряної оборони працювали по ворожих безпілотниках.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.
Вибухи у Києві 16 січня — що відомо
Сьогодні вранці, 16 січня, о 8:12 оголосили повітряну тривогу. Російські безпілотники залітали у столицю.
Згодом у місті було чути вибухи. Сили протиповітряної оборони працювали по ворожих цілях.
"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", — написав Кличко.
Повітряна тривога тривала недовго — близько семи хвилин. Вже о 8:19 було оголошено відбій.
Нагадаємо, що 15 січня вранці у Солом'янському районі Києва уламки російського дрона влучили у багатоповерхівку.
Також ми інформували, що вчора вранці у Києві лунали потужні вибухи — столицю атакували дрони.
