Головна Київ У Києві пролунали вибухи — працюють сили ППО

У Києві пролунали вибухи — працюють сили ППО

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 08:23
Вибухи у Києві 16 січня — що відомо
Дим внаслідок вибухів. Ілюстративне фото: Pixabay

У п'ятницю вранці, 16 січня, у Києві лунали вибухи. Сили протиповітряної оборони працювали по ворожих безпілотниках.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

Читайте також:

Вибухи у Києві 16 січня — що відомо

Сьогодні вранці, 16 січня, о 8:12 оголосили повітряну тривогу. Російські безпілотники залітали у столицю.

Згодом у місті було чути вибухи. Сили протиповітряної оборони працювали по ворожих цілях.

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", — написав Кличко.

Повітряна тривога тривала недовго — близько семи хвилин. Вже о 8:19 було оголошено відбій.

Нагадаємо, що 15 січня вранці у Солом'янському районі Києва уламки російського дрона влучили у багатоповерхівку.

Також ми інформували, що вчора вранці у Києві лунали потужні вибухи — столицю атакували дрони.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
