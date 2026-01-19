Повітряна тривога у Києві 19 січня через дрони

У Києві та областях оголосили тривогу — в чому причина
Повітряну тривогу у Києві та низці областей України оголосили прямо зараз, в ніч проти 19 січня. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.
Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Тривога у Києві та областях в ніч проти 19 січня
"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", — йдеться у повідомленні о 01:59.
Паралельно Повітряні сили ЗСУ підтвердили загрозу, зазначивши, що для Київської та Чернігівської областей існує ракетна небезпека.
Оновлено о 02:13
У Києві оголосили відбій тривоги, а військові написали про відбій ракетної загрози.
Де оголосили тривогу
Станом на 02:06 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що менше години в Одесі пролунала серія вибухів. Місто було під атакою російських безпілотників.
Також ми писали, що вранці, 16 січня, у Києві теж оголошували тривогу і було чути вибухи. Ворог намагався атакувати столицю дронами.
