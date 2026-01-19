Повітряна тривога у Києві 19 січня через дрони

Ворожа ракета у небі. Ілюстративне фото: Reuters

Повітряну тривогу у Києві та низці областей України оголосили прямо зараз, в ніч проти 19 січня. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Реклама

Читайте також:

Тривога у Києві та областях в ніч проти 19 січня

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", — йдеться у повідомленні о 01:59.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ підтвердили загрозу, зазначивши, що для Київської та Чернігівської областей існує ракетна небезпека.

Оновлено о 02:13

У Києві оголосили відбій тривоги, а військові написали про відбій ракетної загрози.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:06 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що менше години в Одесі пролунала серія вибухів. Місто було під атакою російських безпілотників.

Також ми писали, що вранці, 16 січня, у Києві теж оголошували тривогу і було чути вибухи. Ворог намагався атакувати столицю дронами.