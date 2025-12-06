Воздушная тревога в Киеве 6 декабря из-за дронов

В Киеве и ряде областей объявили тревогу — что произошло
Воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде областей прямо сейчас, в ночь на 6 декабря. Для столицы есть угроза применения дронов, в других регионах также фиксируются беспилотники.
Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация и канал Воздушных сил ВСУ.
Тревога в Киеве из-за дронов в ночь на 6 декабря
"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", — говорится в сообщении КГВА в 00:30.
В то же время в Киевской областной военной администрации написали, что в области на фоне фиксации дронов работает ПВО.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали, в направлении Киева с юго-востока летит по меньшей мере один дрон.
Где объявили тревогу
По состоянию на 00:37 карта воздушных тревог имеет такой вид. Отметим, что причина сигнала во многих областях именно из-за фиксации и угрозы применения вражеских дронов.
Напомним, что поздно вечером, 3 декабря, в Киеве раздавались звуки взрывов. В столице работала ПВО на фоне атаки дронов.
Также мы писали, что в ночь на 4 декабря взрывы прогремели в Одессе. Россияне тоже пытались атаковать город дронами.
