Головна Київ У Києві та низці областей оголосили тривогу — що сталося

У Києві та низці областей оголосили тривогу — що сталося

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 00:37
Повітряна тривога у Києві 6 грудня через дрони
Ворожий дрон у небі. Фото: mil.in.ua

Повітряну тривогу оголосили у Києві та низці областей прямо зараз, в ніч проти 6 грудня. Для столиці є загроза застосування дронів, в інших регіонах також фіксуються безпілотники.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація і канал Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

Тривога у Києві через дрони в ніч проти 6 грудня

"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", — йдеться у повідомленні КМВА о 00:30.

Водночас у Київській обласній військовій адміністрації написали, що в області на тлі фіксації дронів працює ППО.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, в напрямку Києва з південного сходу летить щонайменше один дрон.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:37 карта повітряних тривог має такий вигляд. Зазначимо, що причина сигналу у багатьох областях саме через фіксацію і загрозу застосування ворожих дронів.

У Києві та низці областей оголосили тривогу — що сталося - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що пізно ввечері, 3 грудня, у Києві лунали звуки вибухів. В столиці працювала ППО на тлі атаки дронів.

Також ми писали, що в ніч проти 4 грудня вибухи пролунали в Одесі. Росіяни теж намагалися атакувати місто дронами.

Київ обстріли дрон Шахід-136 повітряна тривога війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
