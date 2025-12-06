Повітряна тривога у Києві 6 грудня через дрони

У Києві та низці областей оголосили тривогу — що сталося
Повітряну тривогу оголосили у Києві та низці областей прямо зараз, в ніч проти 6 грудня. Для столиці є загроза застосування дронів, в інших регіонах також фіксуються безпілотники.
Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація і канал Повітряних сил ЗСУ.
Тривога у Києві через дрони в ніч проти 6 грудня
"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", — йдеться у повідомленні КМВА о 00:30.
Водночас у Київській обласній військовій адміністрації написали, що в області на тлі фіксації дронів працює ППО.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, в напрямку Києва з південного сходу летить щонайменше один дрон.
Де оголосили тривогу
Станом на 00:37 карта повітряних тривог має такий вигляд. Зазначимо, що причина сигналу у багатьох областях саме через фіксацію і загрозу застосування ворожих дронів.
Нагадаємо, що пізно ввечері, 3 грудня, у Києві лунали звуки вибухів. В столиці працювала ППО на тлі атаки дронів.
Також ми писали, що в ніч проти 4 грудня вибухи пролунали в Одесі. Росіяни теж намагалися атакувати місто дронами.
