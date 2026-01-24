Видео
Главная Киев В Киеве из-за атаки РФ есть жертва и пострадавшие

В Киеве из-за атаки РФ есть жертва и пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 03:02
Обстрел Киева 24 января - погиб человек, трое пострадали
Бригада скорой помощи. Иллюстративное фото: itmed.org

Российские оккупанты в ночь на 24 января массированно атакуют Киев дронами и ракетами. В результате вражеского обстрела в столице есть пострадавшие, и по меньшей мере один человек погиб.

Об этом в Telegram сообщает начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Жертвы в Киеве из-за обстрела РФ 24 января

"Сейчас известно об одном погибшем и двух пострадавших от ночной атаки россиян. Еще одно ужасное преступление страны-террориста", — написал он.

Через несколько минут Ткаченко добавил, что количество раненых возросло до трех.

Обновлено в 03:03

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пострадавших уже четверо. В частности, трех из них медики госпитализировали, в одном оказали помощь на месте.

Напомним, что россияне за последние несколько часов массированно атаковали Киев дронами, а также дважды осуществили серию ракетных ударов по столице. Известно, что в городе повреждены здания, медучреждение и произошли пожары.

Кроме того, враг ударил дронами по Харькову. В городе в результате обстрела повреждены дома и есть пострадавшие.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
