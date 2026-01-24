Обстріл Києва 24 січня - загинула людина, троє постраждали

У Києві через атаку РФ є жертва та постраждалі
Російські окупанти в ніч на 24 січня масовано атакують Київ дронами та ракетами. Внаслідок ворожого обстрілу в столиці є постраждалі, і щонайменше одна людина загинула.
Про це у Telegram повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Жертви у Києві через обстріл РФ 24 січня
"Наразі відомо про одного загиблого і двох постраждалих від нічної атаки росіян. Ще один жахливий злочин краіни-терориста", — написав він.
Через кілька хвилин Ткаченко додав, до кількість поранених зросла до трьох.
Оновлено о 03:03
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що постраждалих вже четверо. Зокрема, трьох із них медики госпіталізували, в одному надали допомогу на місці.
Нагадаємо, що росіяни за останні кілька годин масовано атакували Київ дронами, а також двічі здійснили серію ракетних ударів по столиці. Наразі відомо, що у місті пошкоджено будівлі, медзаклад та сталися пожежі.
Окрім того, ворог вдарив дронами по Харкову. У місті внаслідок обстрілу пошкоджені будинки та є постраждалі.
