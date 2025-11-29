Видео
Главная Киев В Киеве из-за атаки РФ поврежден жилой дом

В Киеве из-за атаки РФ поврежден жилой дом

Дата публикации 29 ноября 2025 00:49
Обстрел Киева 29 ноября - поврежден дом - поврежден дом
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

Россияне в ночь на 29 ноября атаковали Киев дронами. В результате обстрела зафиксировано повреждение жилого дома.

Об этом в Telegram сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Читайте также:

Первые последствия атаки РФ по Киеву в ночь на 29 ноября

"По состоянию на сейчас имеем последствия российской атаки на двух локациях - в Дарницком и Шевченковском районах. Среди прочего, есть повреждения жилой многоэтажки. Детали уточняем", — говорится в сообщении в 00:43.

Тимур Ткаченко добавил, что вражеская атака продолжается, поэтому призвал людей находиться в укрытиях.

Обновлено в 01:18

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после атаки РФ люди вызвали медиков в Шевченковский, Дарницкий и Соломенский районы.

Стоит заметить, что после дроновой атаки, РФ примерно в час ночи запустила по Киеву баллистику. В городе прозвучало несколько мощных взрывов.

Напомним, что взрывы в Киеве из-за атаки дронов РФ, прозвучали менее часа назад.

Также мы писали, что вечером, 28 ноября, взрывы на фоне дроновой атаки были слышны Днепре.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
