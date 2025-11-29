Відео
Головна Київ У Києві через атаку РФ пошкоджено житловий будинок

У Києві через атаку РФ пошкоджено житловий будинок

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 00:49
Обстріл Києва 29 листопада - пошкоджено будинок
Термінова новина

Росіяни в ніч проти 29 листопада атакували Київ дронами. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження житлового будинку.

Про це у Telegram повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Читайте також:

Перші наслідки атаки РФ по Києві в ніч проти 29 листопада

"Станом на зараз маємо наслідки російської атаки на двох локаціях - в Дарницькому та Шевченківському районах. Серед іншого, є пошкодження житлової багатоповерхівки. Деталі уточнюємо", — йдеться у повідомленні о 00:43.

Тимур Ткаченко додачу що ворожа атака триває, тому закликав людей перебувати в укриттях.

Новина доповнюється...

Київ обстріли житло дрон Шахід-136 війна в Україні руйнування
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
