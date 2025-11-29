Обстріл Києва 29 листопада - пошкоджено будинок

Термінова новина

Росіяни в ніч проти 29 листопада атакували Київ дронами. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження житлового будинку.

Про це у Telegram повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Станом на зараз маємо наслідки російської атаки на двох локаціях - в Дарницькому та Шевченківському районах. Серед іншого, є пошкодження житлової багатоповерхівки. Деталі уточнюємо", — йдеться у повідомленні о 00:43.

Тимур Ткаченко додачу що ворожа атака триває, тому закликав людей перебувати в укриттях.

Новина доповнюється...