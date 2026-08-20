РФ атаковала ТЭЦ и бизнес-центр в Киеве: есть погибший и пострадавшие

Ликвидация последствий атаки РФ на Киев. Иллюстративное фото: ГСЧС Киевской области

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В Киеве российский удар вызвал пожар в Голосеевском районе, в результате чего один человек погиб, а двое получили ранения. Кроме того, российский удар повредил объект критической инфраструктуры, из-за чего перебои с горячей водой могут возникнуть в Деснянском и части Днепровского районов столицы.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, мэр Киева Владимир Кличко и председатель Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации Максим Бахматов, передает Новини.LIVE.

В Голосеевском районе Киева работают экстренные службы

По информации КГВА, в результате вражеского удара возник пожар в бизнес-центре. После получения информации на место пожара были направлены соответствующие службы.

По предварительным данным, известно о двух пострадавших. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, их состояние в настоящее время уточняется. Кроме того, во время работы на месте происшествия спасатели обнаружили тело одного погибшего человека. В настоящее время специалисты продолжают ликвидировать последствия атаки и обследовать территорию. Информация о масштабах повреждений и количестве пострадавших может уточняться.

Сообщение КГВА. Скриншот: Telegram

В Киеве атаковали объект критической инфраструктуры

Отдельно мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что днём 20 августа российские войска впервые за последние несколько месяцев целенаправленно атаковали объект критической инфраструктуры столицы.

"Фактически впервые за последние несколько месяцев был целенаправленно атакован объект критической инфраструктуры", — заявил Кличко.

По его словам, из-за повреждения инфраструктуры у жителей Деснянского и части Днепровского районов могут возникнуть перебои с горячей водой. Специалисты уже работают над восстановлением поврежденного объекта.

Сообщение мэра Киева Виталия Кличко. Скриншот: Telegram

В то же время глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов сообщил о падении обломков беспилотника на территорию нежилой застройки. По его словам, после этого возник пожар, и экстренные службы выехали на место.

Также сообщалось об атаке на ТЭЦ. В настоящее время специалисты устанавливают все последствия вражеского удара и работают над их ликвидацией.

Сообщение главы Деснянской районной государственной администрации Максима Бахматова. Скриншот: Telegram

Последние новости Киева

Новини.LIVE писали, что в ряде населенных пунктов Киевской области 20 августа зафиксировали существенное ухудшение качества воздуха из-за масштабных пожаров, возникших ночью. Специалисты зафиксировали повышенный уровень продуктов горения в атмосфере и призвали жителей без крайней необходимости не выходить на улицу и держать окна закрытыми.

Новини.LIVE сообщали, что президент назвал российскую атаку на Киев в ночь на 20 августа одной из самых масштабных и циничных. По словам Владимира Зеленского, во время удара РФ применила различные типы ракет и 168 ударных беспилотников.