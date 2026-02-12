Обстрел Киева 12 февраля - пострадали 2 человека

В Киеве из-за ночной атаки РФ пострадали несколько человек
Россия в ночь на 12 февраля в очередной раз осуществила комбинированную атаку по Киеву, ударив придачу и ракетами. В результате обстрела в столице есть пострадавшие.
Об этом в Telegram сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Что известно о последствиях атаки РФ по Киеву 12 февраля
"По состоянию на сейчас два человека пострадали", — проинформировал Ткаченко.
Перед этим от местных властей было известно, что последствия российской атаки зафиксированы по меньшей мере в четырех районах столицы, а именно — Дарницком, Голосеевском, Деснянском и Днепровском.
В частности, зафиксировано попадание в частный дом, нежилые застройки, а также обломки вражеской цели упали возле одного из жилых домов.
Другие обстрелы Украины
Напомним, что сегодня ночью под комбинированную атаку РФ попал Днепр. В результате обстрела были повреждены дома и авто, а также пострадали маленькие дети.
Кроме того, враг массированно атаковал дронами Одессу. Оккупанты повредили объект инфраструктуры и бизнес-центр.
Читайте Новини.LIVE!