Главная Киев В Киеве из-за ночной атаки РФ пострадали несколько человек

В Киеве из-за ночной атаки РФ пострадали несколько человек

Дата публикации 12 февраля 2026 05:38
Обстрел Киева 12 февраля - пострадали 2 человека
Карета скорой помощи. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

Россия в ночь на 12 февраля в очередной раз осуществила комбинированную атаку по Киеву, ударив придачу и ракетами. В результате обстрела в столице есть пострадавшие.

Об этом в Telegram сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Читайте также:

Что известно о последствиях атаки РФ по Киеву 12 февраля

"По состоянию на сейчас два человека пострадали", — проинформировал Ткаченко.

Перед этим от местных властей было известно, что последствия российской атаки зафиксированы по меньшей мере в четырех районах столицы, а именно — Дарницком, Голосеевском, Деснянском и Днепровском.

В частности, зафиксировано попадание в частный дом, нежилые застройки, а также обломки вражеской цели упали возле одного из жилых домов.

Другие обстрелы Украины

Напомним, что сегодня ночью под комбинированную атаку РФ попал Днепр. В результате обстрела были повреждены дома и авто, а также пострадали маленькие дети.

Кроме того, враг массированно атаковал дронами Одессу. Оккупанты повредили объект инфраструктуры и бизнес-центр.

Киев обстрелы война в Украине столица Тимур Ткаченко пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
