Обстрел Киева 12 февраля - пострадали 2 человека

Россия в ночь на 12 февраля в очередной раз осуществила комбинированную атаку по Киеву, ударив придачу и ракетами. В результате обстрела в столице есть пострадавшие.

Об этом в Telegram сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"По состоянию на сейчас два человека пострадали", — проинформировал Ткаченко.

Перед этим от местных властей было известно, что последствия российской атаки зафиксированы по меньшей мере в четырех районах столицы, а именно — Дарницком, Голосеевском, Деснянском и Днепровском.

В частности, зафиксировано попадание в частный дом, нежилые застройки, а также обломки вражеской цели упали возле одного из жилых домов.

Другие обстрелы Украины

Напомним, что сегодня ночью под комбинированную атаку РФ попал Днепр. В результате обстрела были повреждены дома и авто, а также пострадали маленькие дети.

Кроме того, враг массированно атаковал дронами Одессу. Оккупанты повредили объект инфраструктуры и бизнес-центр.