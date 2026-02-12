Обстріл Києва 12 лютого - постраждали 2 людей

Карета швидкої. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Росія в ніч проти 12 лютого вчергове здійснила комбіновану атаку по Києву, вдаривши додамо та ракетами. Внаслідок обстрілу в столиці є постраждалі.

Про це у Telegram повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про наслідки атаки РФ по Києву 12 лютого

"Станом на зараз двоє людей постраждали", — поінформував Ткаченко.

Перед цим від місцевої влади було відомо, що наслідки російської атаки зафіксовано щонайменше у чотирьох районах столиці, а саме — Дарницькому, Голосіївському, Деснянському та Дніпровському.

Зокрема, зафіксовано влучання в приватний будинок, нежитлові забудови, а також уламки ворожої цілі впали біля одного з житлових будинків.

Інші обстріли України

Нагадаємо, що сьогодні вночі під комбіновану атаку РФ потрапило Дніпро. Внаслідок обстрілу були пошкоджені будинки та авто, а також постраждали маленькі діти.

Окрім того, ворог масовано атакував дронами Одесу. Окупанти пошкодили об'єкт інфраструктури та бізнес-центр.