Обстріл Києва 12 лютого - постраждали 2 людей

У Києві через нічну атаку РФ постраждали кілька людей
Росія в ніч проти 12 лютого вчергове здійснила комбіновану атаку по Києву, вдаривши додамо та ракетами. Внаслідок обстрілу в столиці є постраждалі.
Про це у Telegram повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Що відомо про наслідки атаки РФ по Києву 12 лютого
"Станом на зараз двоє людей постраждали", — поінформував Ткаченко.
Перед цим від місцевої влади було відомо, що наслідки російської атаки зафіксовано щонайменше у чотирьох районах столиці, а саме — Дарницькому, Голосіївському, Деснянському та Дніпровському.
Зокрема, зафіксовано влучання в приватний будинок, нежитлові забудови, а також уламки ворожої цілі впали біля одного з житлових будинків.
Інші обстріли України
Нагадаємо, що сьогодні вночі під комбіновану атаку РФ потрапило Дніпро. Внаслідок обстрілу були пошкоджені будинки та авто, а також постраждали маленькі діти.
Окрім того, ворог масовано атакував дронами Одесу. Окупанти пошкодили об'єкт інфраструктури та бізнес-центр.
