Обстріл Києва 2 липня — громадський транспорт курсує зі змінами

Громадський транспорт у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві 2 липня громадський транспорт курсує зі змінами. Причиною цього є масована ракетна-дронова атака на столицю цієї ночі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Як курсує громадський транспорт у Києві 2 липня

Оновлено. Рух тролейбусів №№ 6,16,18,19,23,28,31,33,35 і трамваїв №№ 11,12,14,15,16,18,19 відновлено.

Скриншот допису КМДА

У КМДА розповіли, що через пошкодження контактної мережі, відсутність напруги та ліквідацію наслідків ворожого обстрілу затримується рух тролейбусів та трамваїв:

тролейбусів № 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22-К, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 50;

трамваїв №№ 11, 12, 14, 15,16,18,19.

Водночас додатково організували рух автобусів за маршрутами:

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трамвая №14 – "Контрактова пл.– просп. Відрадний";

тролейбуса № 41 – "Вул.Тулузи – ст.м."Святошин".

Також відомо, що на бульварі Тараса Шевченка перекрили рух. Через це рух автобусів № 114,118 наразі такий: вул. Велика Васильківська – вул. Гетьмана Павла Скоропадського – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка.

Скриншот допису КМДА

Як писали Новини.LIVE, у Києві внаслідок атаки РФ загинули 13 людей. Найбільше руйнувань зазнав Дарницький район, там знищено частину дев'ятиповерхівки.

Після обстрілів столиці Андрій Сибіга закликав партнерів негайно посилити ППО України. За його словами, Росія свідомо веде терористичну війну проти мирного населення, а такі удари є тяжкими воєнними злочинами.