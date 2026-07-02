Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві через обстріли є зміни в русі громадського транспорту

У Києві через обстріли є зміни в русі громадського транспорту

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2026 09:13
Обстріл Києва 2 липня — громадський транспорт курсує зі змінами
Громадський транспорт у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві 2 липня громадський транспорт курсує зі змінами. Причиною цього є масована ракетна-дронова атака на столицю цієї ночі. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА). 

Як курсує громадський транспорт у Києві 2 липня

Оновлено. Рух тролейбусів №№ 6,16,18,19,23,28,31,33,35 і трамваїв №№ 11,12,14,15,16,18,19 відновлено.

null
Скриншот допису КМДА

У КМДА розповіли, що через пошкодження контактної мережі, відсутність напруги та ліквідацію наслідків ворожого обстрілу затримується рух тролейбусів та трамваїв:

  • тролейбусів № 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22-К, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 50;
  • трамваїв №№ 11, 12, 14, 15,16,18,19.

Водночас додатково організували рух автобусів за маршрутами:

Читайте також:
  • трамвая №14 – "Контрактова пл.– просп. Відрадний";
  • тролейбуса № 41 – "Вул.Тулузи – ст.м."Святошин".

Також відомо, що на бульварі Тараса Шевченка перекрили рух. Через це рух автобусів № 114,118 наразі такий: вул. Велика Васильківська – вул. Гетьмана Павла Скоропадського – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка.

null
Скриншот допису КМДА

Як писали Новини.LIVE, у Києві внаслідок атаки РФ загинули 13 людей. Найбільше руйнувань зазнав Дарницький район, там знищено частину дев'ятиповерхівки.

Після обстрілів столиці Андрій Сибіга закликав партнерів негайно посилити ППО України. За його словами, Росія свідомо веде терористичну війну проти мирного населення, а такі удари є тяжкими воєнними злочинами.

Київ обстріли громадський транспорт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації