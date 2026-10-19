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Главная Киев В Киеве из-за ударов РФ погиб человек, повреждены медучреждение и здание

В Киеве из-за ударов РФ погиб человек, повреждены медучреждение и здание

Ua ru
19 октября 2026 01:05
Обстрел Киева 18 октября — погиб человек, повреждены медицинское учреждение и учебное заведение facebook.com/DSNSKyiv
Спасатель. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNSKyiv

В воскресенье вечером, 18 октября, россияне нанесли ракетный удар по Киеву с использованием баллистических ракет. В результате обстрела в нескольких районах города зафиксированы повреждения, а также известно о погибшем и пострадавших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Киевской городской военной администрации.

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Последствия обстрела Киева вечером 18 октября

Отметим, что вражеская атака на город произошла примерно в 23:00. Уже вскоре стало известно, что последствия атаки зафиксированы как минимум в двух районах.

В частности, мэр Киева Виталий Кличко и КГВА в своих Telegram-каналах написали, что:

  • в Деснянском районе, по предварительным данным, попали в здание медицинского центра;
  • в Днепровском районе произошло попадание в нежилое здание, а также известно о повреждении учебного заведения.

"К сожалению, один человек погиб в результате вражеской атаки. Выражаем соболезнования родным и близким. Также пострадали два человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь", — добавили в КГВА.

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Обновлено в 01:10

Количество пострадавших выросло до 3.

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Посты Кличко и КГВА. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, 16 октября народный депутат Леся Забуранная заявила, что все ТЭЦ Киева прекратили выработку электроэнергии после последних атак России. Кроме того, столица столкнулась с проблемами подготовки к отопительному сезону.

Также мы писали, что в Киеве из-за вражеских ударов 16 октября ввели экстренные отключения света.

Виталий Кличко Киев обстрелы война в Украине погибшие разрушения
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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