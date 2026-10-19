В Киеве из-за ударов РФ погиб человек, повреждены медучреждение и здание
В воскресенье вечером, 18 октября, россияне нанесли ракетный удар по Киеву с использованием баллистических ракет. В результате обстрела в нескольких районах города зафиксированы повреждения, а также известно о погибшем и пострадавших.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Киевской городской военной администрации.
Последствия обстрела Киева вечером 18 октября
Отметим, что вражеская атака на город произошла примерно в 23:00. Уже вскоре стало известно, что последствия атаки зафиксированы как минимум в двух районах.
В частности, мэр Киева Виталий Кличко и КГВА в своих Telegram-каналах написали, что:
- в Деснянском районе, по предварительным данным, попали в здание медицинского центра;
- в Днепровском районе произошло попадание в нежилое здание, а также известно о повреждении учебного заведения.
"К сожалению, один человек погиб в результате вражеской атаки. Выражаем соболезнования родным и близким. Также пострадали два человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь", — добавили в КГВА.
Обновлено в 01:10
Количество пострадавших выросло до 3.
Как сообщали Новини.LIVE, 16 октября народный депутат Леся Забуранная заявила, что все ТЭЦ Киева прекратили выработку электроэнергии после последних атак России. Кроме того, столица столкнулась с проблемами подготовки к отопительному сезону.
Также мы писали, что в Киеве из-за вражеских ударов 16 октября ввели экстренные отключения света.