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Головна Київ У Києві через удари РФ загинула людина, пошкоджено медзаклад і будівлю

У Києві через удари РФ загинула людина, пошкоджено медзаклад і будівлю

Ua ru
19 жовтня 2026 01:05
Обстріл Києва 18 жовтня - загинула людина, пошкоджено медзаклад та заклад освіти facebook.com/DSNSKyiv
Рятувальник. Ілюстративне фото: facebook.com/DSNSKyiv

Росіяни у неділю ввечері, 18 жовтня, атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу у кількох районах міста зафіксовано пошкодження, а також відомо про жертву та постраждалих.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської міської військової адміністрації.

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Наслідки обстрілу Києва ввечері 18 жовтня

Зауважимо, що ворожа атака на місто сталася приблизно о 23:00. Вже незабаром стало відомо, що наслідки атаки зафіксовані щонайменше у двох районах.

Зокрема, мер Києва Віталій Кличко та КМВА у своїх Telegram-каналах написали, що:

  • у Деснянському районі влучання, попередньо, в будівлю медичного центру;
  • у Дніпровському сталося влучання в нежитлову будівлю та відомо про пошкодження закладу освіти.

"На жаль, одна людина загинула внаслідок ворожої атаки. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Також постраждали дві людини. Їм надається необхідна медична допомога", — додали у КМВА.

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Оновлено о 01:10

Кількість постраждалих зросла до 3.

Київ під ударом 18 жовтня - загинула людина
Пости Кличка та КМВА. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, 16 жовтня нардепа Леся Забуранна заявилася що всі ТЕЦ Києва припинили генерацію після останніх атак Росії. Окрім того, столиці зіткнулася з проблемами підготовки до опалювального сезону.

Також ми писали, що у Києві через ворожі удари 16 жовтня запровадили екстрені відключення світла.

Віталій Кличко Київ обстріли війна в Україні загиблі руйнування
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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