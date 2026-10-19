У Києві через удари РФ загинула людина, пошкоджено медзаклад і будівлю
Росіяни у неділю ввечері, 18 жовтня, атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу у кількох районах міста зафіксовано пошкодження, а також відомо про жертву та постраждалих.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської міської військової адміністрації.
Наслідки обстрілу Києва ввечері 18 жовтня
Зауважимо, що ворожа атака на місто сталася приблизно о 23:00. Вже незабаром стало відомо, що наслідки атаки зафіксовані щонайменше у двох районах.
Зокрема, мер Києва Віталій Кличко та КМВА у своїх Telegram-каналах написали, що:
- у Деснянському районі влучання, попередньо, в будівлю медичного центру;
- у Дніпровському сталося влучання в нежитлову будівлю та відомо про пошкодження закладу освіти.
"На жаль, одна людина загинула внаслідок ворожої атаки. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Також постраждали дві людини. Їм надається необхідна медична допомога", — додали у КМВА.
Оновлено о 01:10
Кількість постраждалих зросла до 3.
Як повідомляли Новини.LIVE, 16 жовтня нардепа Леся Забуранна заявилася що всі ТЕЦ Києва припинили генерацію після останніх атак Росії. Окрім того, столиці зіткнулася з проблемами підготовки до опалювального сезону.
Також ми писали, що у Києві через ворожі удари 16 жовтня запровадили екстрені відключення світла.