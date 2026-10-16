Последствия атаки РФ на ТЭЦ Киева. Фото: УНИАН

В Киеве все теплоэлектроцентрали прекратили выработку электроэнергии после последних российских обстрелов. Столица также столкнулась с проблемами подготовки к отопительному сезону, в частности из-за нехватки резервного питания.

Об этом эксклюзивно заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Леся Забуранная в эфире программы Ранок.LIVE.

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Киев столкнулся с проблемами подготовки к зиме

Леся Забуранна эксклюзивно рассказала, что столица подошла к отопительному сезону с рядом недостатков в подготовке, среди которых — отсутствие надлежащего резервного питания. Сейчас необходимо сосредоточиться на исправлении ситуации и подготовке городской инфраструктуры к зимнему периоду.

"Мы осуществляем контроль, а затем направляем соответствующие запросы и информацию в те органы, которые отвечают за отправление правосудия в данном случае. Но в первую очередь нас интересует реальная ситуация на данный момент и то, что городские власти могут сделать своими силами и успеть сделать. Ну, и в то же время понимание общей стратегии города в условиях начала масштабного вторжения", — сказала она.

Депутат Верховной Рады заявила, что в ходе последнего обстрела все ТЭЦ Киева перестали вырабатывать электроэнергию.

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"Вопрос заключается в том, почему мы акцентировали внимание только на них и не развивали так называемую децентрализацию энергоснабжения за счет именно той кооперации, о которой шла речь в последнем отчете", — сообщила Забуранная.

На правом берегу сложнее устанавливать когенерационные установки

Отдельно Леся Забуранна обратила внимание на трудности с установкой когенерационных установок в правобережной части Киева.

"На правом берегу устаревание инженерных сооружений и плотная застройка не всегда позволяют внедрять инновационные инженерные решения, в том числе то количество когенерационных установок, которое необходимо для энергоснабжения правого берега. Но в то же время эти альтернативные возможности нужно было начинать искать уже 4 года назад, как минимум", — подчеркнула она.

Когенерационные установки позволяют одновременно производить электрическую и тепловую энергию. Их использование может помочь укрепить энергетическую устойчивость города в условиях российских атак на критическую инфраструктуру.

Новини.LIVE писали, что утром 16 октября из-за российской атаки на энергетическую инфраструктуру в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. Впоследствии ограничения распространились также на три района Киевской области.

Между тем мэр Киева Виталий Кличко сообщил о начале отопительного сезона в столице. Теплоснабжение запускают в сложных условиях из-за постоянных атак дронов РФ на энергетическую инфраструктуру.