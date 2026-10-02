В Киеве изменили правила движения по мостам во время воздушных тревог

Северный мост в Киеве. Фото: УНИАН

В Киеве изменили режим движения по основным мостам столицы. Южный мост полностью перекрыли, на мосту "Метро" движение ограничили одной полосой, а на нескольких переправах во время воздушных тревог будут действовать ограничения.

Об этом сообщает общественная организация "Пассажиры Киева" со ссылкой на брифинг заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, сообщает Новини.LIVE.

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Как изменилось движение по мостам Киева

Отныне движение по Южному мосту полностью перекрыто.

Сообщение ОО «Пассажиры Киева». Фото: скриншот

На мосту "Метро" движение частично ограничено — проезд разрешен по одной полосе с левого на правый берег.

На мосту Патона, Северном мосту и Подольско-Воскресенском мостовом переходе во время воздушных тревог будет ограничено движение с правого на левый берег.

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В то же время Дарницкий мост во время воздушных тревог будет работать без ограничений.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что после предыдущих атак России Южный мост в Киеве оставался закрытым для движения автотранспорта и метро. 2 октября Виталий Кличко заявил о новом попадании в переправу, а экстренные службы выехали на место происшествия.

Также Новини.LIVE писал, что Киевский метрополитен готов возобновить движение поездов по Южному мосту во время "желтого" уровня воздушной тревоги. Для этого необходимо получить экспертное заключение о состоянии сооружения от научных институтов.