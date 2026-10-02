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Головна Київ У Києві змінили правила руху мостами під час тривог

У Києві змінили правила руху мостами під час тривог

Ua ru
2 жовтня 2026 19:59
У Києві змінили правила руху мостами під час повітряних тривог
Північний міст у Києві. Фото: Уніан

У Києві змінили режим руху через основні мости столиці. Південний міст повністю перекрили, на мосту Метро рух обмежили однією смугою, а на кількох переправах під час повітряних тривог діятимуть обмеження.

Про це повідомляє ГО "Пасажири Києва" з посиланням на брифінг заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, інформує Новини.LIVE.

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Як змінився рух мостами Києва

Відтепер через Південний міст рух повністю перекритий.

У Києві змінили правила руху мостами під час тривог - фото 1
Допис ГО "Пасажири Києва". Фото: скриншот

На мосту Метро рух частково обмежили — проїзд дозволений однією смугою з лівого на правий берег.

На мосту Патона, Північному мосту та Подільсько-Воскресенському мостовому переході під час повітряних тривог обмежуватимуть рух із правого на лівий берег.

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Водночас Дарницький міст під час повітряних тривог працюватиме без обмежень.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що після попередніх атак росії Південний міст у Києві залишався закритим для руху автотранспорту та метро. 2 жовтня Віталій Кличко заявив про нове влучання у переправу, а екстрені служби вирушили на місце події.

Також Новини.LIVE писав, що Київський метрополітен готовий відновити рух поїздів Південним мостом під час "жовтого" рівня повітряної тривоги. Для цього необхідно отримати експертний висновок щодо стану споруди від наукових інститутів.

Київ повітряна тривога міст Патона міст Метро Південний міст
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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