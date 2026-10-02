Кличко: метро готово возобновить движение по Южному мосту

Кличко: метро готово возобновить движение через Южный мост при "жёлтой" тревоге
Ua ru
2 октября 2026 14:59
срочная
Совет обороны столицы рассмотрел вопрос о движении транспорта по мостам через Днепр в Киеве. В заседании приняли участие военные, сотрудники правоохранительных органов, спасатели и представители коммунальных служб, которые выдвинули предложения по обеспечению безопасности и транспортного сообщения между левым и правым берегами.
Об этом в соцсетях сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Новини.LIVE.
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