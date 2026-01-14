В Киеве остановился Крещатик, чтобы почтить погибших военных

Минута молчания в Киеве на Крещатике. Фото: Укринформ

В среду, 14 января, в Киеве весь Крещатик остановился в рамках минуты молчания. Водители и пешеходы почтили украинских воинов, погибших в результате войны России против Украины.

Об этом информирует журналист Новини.LVE Дмитрий Шеремет с места события.

Реклама

Читайте также:

Минута молчания — на Крещатике остановили движение 14 января

Сегодня, 14 января, весь Крещатик остановился. В Киеве водители и пешеходы почтили погибших в результате российской войны минутой молчания.

Напомним, что в Киеве ежедневно в 9:00 на час перекрывают Крещатик для общенациональной минуты молчания, почтив память погибших защитников и мирных жителей, а движение останавливают на участке от Европейской площади до бульвара Тараса Шевченко, информируя об этом через системы оповещения и приложение "Киев Цифровой"

Это решение, действующее с конца сентября 2025 года, стало продолжением указа президента о ежедневной минуте молчания, инициированного в 2022 году, и призывает всех остановиться и почтить память павших.

Это стало возможным благодаря решению Киевсовета и инициативе общественных организаций. Это символ единства и памяти о тех, кто отдал жизнь за Украину.

Ранее мы рассказывали, что в КГГА игнорировали распоряжение о ежедневной остановке движения на Крещатике.

Также мы информировали, что в декабре 2025 года Верховная Рада приняла законопроект о минуте молчания по погибшим в результате российской вооруженной агрессии против Украины.