В Киеве остановился Крещатик, чтобы почтить погибших военных

Главная Киев В Киеве Крещатик остановился, чтобы почтить погибших воинов

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 09:53
Минута молчания в Киеве на Крещатике. Фото: Укринформ

В среду, 14 января, в Киеве весь Крещатик остановился в рамках минуты молчания. Водители и пешеходы почтили украинских воинов, погибших в результате войны России против Украины.

Об этом информирует журналист Новини.LVE Дмитрий Шеремет с места события.

Минута молчания — на Крещатике остановили движение 14 января

Сегодня, 14 января, весь Крещатик остановился. В Киеве водители и пешеходы почтили погибших в результате российской войны минутой молчания.

Напомним, что в Киеве ежедневно в 9:00 на час перекрывают Крещатик для общенациональной минуты молчания, почтив память погибших защитников и мирных жителей, а движение останавливают на участке от Европейской площади до бульвара Тараса Шевченко, информируя об этом через системы оповещения и приложение "Киев Цифровой"

Это решение, действующее с конца сентября 2025 года, стало продолжением указа президента о ежедневной минуте молчания, инициированного в 2022 году, и призывает всех остановиться и почтить память павших.

Это стало возможным благодаря решению Киевсовета и инициативе общественных организаций. Это символ единства и памяти о тех, кто отдал жизнь за Украину.

Ранее мы рассказывали, что в КГГА игнорировали распоряжение о ежедневной остановке движения на Крещатике.

Также мы информировали, что в декабре 2025 года Верховная Рада приняла законопроект о минуте молчания по погибшим в результате российской вооруженной агрессии против Украины.

Киев Крещатик война в Украине погибшие минута молчания
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
