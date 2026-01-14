У Києві зупинився Хрещатик, аби вшанувати загиблих військових

Хвилина мовчання у Києві на Хрещатику. Фото: Укрінформ

У середу, 14 січня, у Києві увесь Хрещатик зупинився в межах хвилини мовчання. Водії та пішоходи вшанували українських воїнів, що загинули внаслідок війни Росії проти України.

Про це інформує журналіст Новини.LVE Дмитро Шеремет з місця події.

Хвилина мовчання — на Хрещатику зупинили рух 14 січня

Нагадаємо, що у Києві щодня о 9:00 на годину перекривають Хрещатик для загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи пам'ять загиблих захисників та мирних жителів, а рух зупиняють на ділянці від Європейської площі до бульвару Тараса Шевченка, інформуючи про це через системи оповіщення та застосунок "Київ Цифровий"

Це рішення, що діє з кінця вересня 2025 року, стало продовженням указу президента про щоденну хвилину мовчання, ініційованого у 2022 році, і закликає всіх зупинитися та вшанувати пам'ять полеглих.

Це стало можливим завдяки рішенню Київради та ініціативі громадських організацій. Це символ єдності та пам'яті про тих, хто віддав життя за Україну.

