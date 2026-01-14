Відео
Україна
Головна Київ У Києві Хрещатик зупинився, аби вшанувати загиблих воїнів — відео

У Києві Хрещатик зупинився, аби вшанувати загиблих воїнів — відео

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 09:53
У Києві зупинився Хрещатик, аби вшанувати загиблих військових
Хвилина мовчання у Києві на Хрещатику. Фото: Укрінформ

У середу, 14 січня, у Києві увесь Хрещатик зупинився в межах хвилини мовчання. Водії та пішоходи вшанували українських воїнів, що загинули внаслідок війни Росії проти України.

Про це інформує журналіст Новини.LVE Дмитро Шеремет з місця події.

Читайте також:

Хвилина мовчання — на Хрещатику зупинили рух 14 січня

Сьогодні, 14 січня, увесь Хрещатик зупинився. У Києві водії та пішоходи вшанували загиблих внаслідок російської війни хвилиною мовчання.

Нагадаємо, що у Києві щодня о 9:00 на годину перекривають Хрещатик для загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи пам'ять загиблих захисників та мирних жителів, а рух зупиняють на ділянці від Європейської площі до бульвару Тараса Шевченка, інформуючи про це через системи оповіщення та застосунок "Київ Цифровий"

Це рішення, що діє з кінця вересня 2025 року, стало продовженням указу президента про щоденну хвилину мовчання, ініційованого у 2022 році, і закликає всіх зупинитися та вшанувати пам'ять полеглих.

Це стало можливим завдяки рішенню Київради та ініціативі громадських організацій. Це символ єдності та пам'яті про тих, хто віддав життя за Україну.

Раніше ми розповідали, що у КМДА ігнорували розпорядження щодо щоденної зупинки руху на Хрещатику.

Також ми інформували, що у грудні 2025 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про хвилину мовчання за загиблими внаслідок російської збройної агресії проти України.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
