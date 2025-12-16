Ткаченко заявил об игнорировании остановки движения во время минуты молчания

Остановка движения в Киеве во время минуты молчания. Иллюстративное фото: УНИАН

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об установлении общенациональной минуты молчания. Однако в КГГА продолжают игнорировать распоряжение о ежедневной остановке движения на Крещатике.

Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram во вторник, 16 декабря.

Ткаченко об остановки движения во время минуты молчания

"Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об установлении общенациональной минуты молчания, как официального комеморативного мероприятия в честь погибших.

В то же время в столице происходит обратное. Департамент транспортной инфраструктуры КГГА фактически саботирует мое поручение относительно ежедневной остановки движения на Крещатике в 9:00", — отметил Ткаченко.

В то же время он отметил, что 23 сентября была инициирована остановка движения в это время. Однако, по его словам, до сих пор это осуществляется не системно, а в ручном режиме.

"Никакой надлежащей организации и ответственности со стороны профильного департамента. Пока парламент формирует государственную политику памяти, отдельные чиновники в Киеве позволяют себе игнорировать важную инициативу, которая должна объединять общество и напоминать: минута молчания — это не формальность, а проявление уважения к цене, которую ежедневно платит страна", — отметил глава КГВА.

Напомним, что 23 сентября этого года в Киеве впервые перекрыли Крещатик для общенациональной минуты молчания.

Накануне Тимур Ткаченко объявил о введении ежедневного перекрытия Крещатика в 9 часов утра.