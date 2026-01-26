В Киеве люди прячутся в метро из-за Шахедов — фото

В Киеве люди прячутся в метро из-за угрозы атаки БпЛА — фото
В Киеве люди прячутся в метро из-за угрозы дроновой атаки. Как известно, тревога в столице продолжается с 14:08 из-за российских беспилотников над городом.
Об этом с места происшествия информирует главный редактор Новини.LIVE Елена Халик в понедельник, 26 января.
Из-за вражеских дронов киевляне прячутся в метро — фото
Сегодня вечером, 26 января, в Киеве все больше горожан приходят в метро из-за угрозы атаки российских дронов. Поэтому скопление киевлян фиксируется на ряде станций.
На станции метро "Выдубичи"побывала главный редактор Новини.LIVE и сняла, какая там сейчас ситуация.
На фото видно, как киевляне прячутся в метро из-за угрозы ударов БпЛА. На станциях уже много людей.
Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении Киева.
Как известно, тревога в столице продолжается с 14:08.
Ранее ветеран ВСУ объяснил, как российский беспилотник мог сегодня добраться до Киева без раннего обнаружения и объявления воздушной тревоги.
Напомним, что в ночь на 26 января российские войска запустили по Украине 138 ударных БпЛА.
