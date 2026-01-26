В Киеве люди прячутся в метро из-за Шахедов — фото

Киевляне прячутся в метро из-за угрозы атаки БпЛА. Фото: Елена Халик/Новини.LIVE

В Киеве люди прячутся в метро из-за угрозы дроновой атаки. Как известно, тревога в столице продолжается с 14:08 из-за российских беспилотников над городом.

Об этом с места происшествия информирует главный редактор Новини.LIVE Елена Халик в понедельник, 26 января.

Киевляне прячутся в метро 26 января 2026 года. Фото: Елена Халик/Новини.LIVE

Из-за вражеских дронов киевляне прячутся в метро — фото

Сегодня вечером, 26 января, в Киеве все больше горожан приходят в метро из-за угрозы атаки российских дронов. Поэтому скопление киевлян фиксируется на ряде станций.

На станции метро "Выдубичи"побывала главный редактор Новини.LIVE и сняла, какая там сейчас ситуация.

На фото видно, как киевляне прячутся в метро из-за угрозы ударов БпЛА. На станциях уже много людей.

В Киеве люди прячутся в метро из-за угрозы атаки БпЛА, фото: Елена Халик/Новини.LIVE

Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении Киева.

Как известно, тревога в столице продолжается с 14:08.

Киевляне в метро во время тревоги 26 января 2026 года. Фото: Елена Халик/Новини.LIVE

Ранее ветеран ВСУ объяснил, как российский беспилотник мог сегодня добраться до Киева без раннего обнаружения и объявления воздушной тревоги.

Напомним, что в ночь на 26 января российские войска запустили по Украине 138 ударных БпЛА.