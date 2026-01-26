У Києві люди ховаються в метро через Шахеди — фото

Кияни ховаються в метро через загрозу атаки БпЛА. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

У Києві люди ховаються в метро через загрозу дронової атаки. Як відомо, тривога у столиці триває з 14:08 через російські безпілотники над містом.

Про це з місця події інформує головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік у понеділок, 26 січня.

Кияни ховаються в метро 26 січня 2026 року. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

Через ворожі дрони кияни ховаються в метро — фото

Сьогодні надвечір, 26 січня, у Києві все більше містян приходять в метро через загрозу атаки російських дронів. Відтак скупчення киян фіксується на низці станцій.

На станції метро "Видубичі" побувала головна редакторка Новини.LIVE й зафільмувала, яка там наразі ситуація.

На фото видно, як кияни ховаються в метро через загрозу ударів БпЛА. На станціях вже багато людей.

У Києві люди ховаються в метро через загрозу атаки БпЛА. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку Києва.

Як відомо, тривога у столиці триває з 14:08.

Кияни в метро під час тривоги 26 січня 2026 року. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

Раніше ветеран ЗСУ пояснив, як російський безпілотник міг сьогодні дістатися Києва без раннього виявлення та оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, що у ніч проти 26 січня російські війська запустили по Україні 138 ударних БпЛА.