У Києві люди ховаються в метро через Шахеди — фото

У Києві люди ховаються в метро через загрозу атаки БпЛА — фото
У Києві люди ховаються в метро через загрозу дронової атаки. Як відомо, тривога у столиці триває з 14:08 через російські безпілотники над містом.
Про це з місця події інформує головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік у понеділок, 26 січня.
Через ворожі дрони кияни ховаються в метро — фото
Сьогодні надвечір, 26 січня, у Києві все більше містян приходять в метро через загрозу атаки російських дронів. Відтак скупчення киян фіксується на низці станцій.
На станції метро "Видубичі" побувала головна редакторка Новини.LIVE й зафільмувала, яка там наразі ситуація.
На фото видно, як кияни ховаються в метро через загрозу ударів БпЛА. На станціях вже багато людей.
Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку Києва.
Раніше ветеран ЗСУ пояснив, як російський безпілотник міг сьогодні дістатися Києва без раннього виявлення та оголошення повітряної тривоги.
Нагадаємо, що у ніч проти 26 січня російські війська запустили по Україні 138 ударних БпЛА.
