Главная Киев В Киеве на АЗС изменились цены на топливо

В Киеве на АЗС изменились цены на топливо

Дата публикации 16 марта 2026 09:30
Цены на топливо в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На автозаправках Киева за выходные выросли цены на топливо. Больше всего подорожал дизель и по состоянию на 16 марта литр ДТ стоит от 79,99 до 82,99 грн. Еще в пятницу цены были ниже.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Стоимость топлива в Киеве 16 марта

Еще в пятницу цены на дизельное топливо колебались в пределах 75,40-80,99 грн за литр. Уже сегодня на столичных заправках литр ДТ обойдется в 79,99-82,99 грн.

В то же время бензин марки А-95 сейчас продают в среднем по 70,99-74,99 грн за литр. Так, на АЗС WOG по состоянию на 16 марта цены следующие:

  • ДТ Евро — 79,99 грн за литр;
  • А-95 Евро — 70,99 грн за литр;
  • 95 Mustang — 73,99 грн за литр;
  • 100 Mustang - 80,99 грн за литр.
Скільки коштує пальне у Києві 16 березня
Цены на АЗС WOG 16 марта. Фото: Новости.LIVE

В то же время на заправках SOCAR цены несколько отличаются:

  • Nano ДТ — 79,99 грн за литр,
  • Бензин 95 — 70,99 грн за литр,
  • Nano 95 — 74,99 грн за литр,
  • Diesel Nano Extra — 82,99 грн за литр,
  • Nano 100 — 80,99 грн за литр,
  • LPG — 44,98 грн за литр.
Яка ціна на пальне у Києві 16 березня
Цены на АЗС SOCAR 16 марта. Фото: Новости.LIVE

Что с ценами на топливо в Украине

Стремительный рост топлива связан с колебанием мировых цен на нефть из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Если такая тенденция сохранится, в ближайшие дни цены на АЗС могут вырасти еще больше.

Так, эксперт прогнозирует цена на баррель нефти может вырасти до 200 долларов. По словам Сергея Куща, вооруженный конфликт может вызвать новый мировой кризис.

В то же время в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о мерах по стабилизации цен на топливо. Депутатам предлагают снизить НДС на нефтепродукты.

Однако Юлия Свириденко заявила, что Кабмин не будет снижать НДС или акциз на топливо, поскольку эти налоги и сборы идут в доходную часть бюджета, из которой финансируется армия.

Киев автомобиль Цены на топливо
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
