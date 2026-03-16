Головна Київ У Києві на АЗС змінилися ціни на пальне

У Києві на АЗС змінилися ціни на пальне

Дата публікації: 16 березня 2026 09:30
Ціни на пальне у Києві. Фото: Новини.LIVE

На автозаправках Києва за вихідні зросли ціни на пальне. Найбільше подорожчав дизель і станом на 16 березня літр ДП коштує від 79,99 до 82,99 грн. Ще у п'ятницю ціни були нижчими.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Вартість пального у Києві 16 березня

Ще у п'ятницю ціни на дизельне паливо коливалися в межах 75,40–80,99 грн за літр. Вже сьогодні на столичних заправках літр ДП обійдеться в 79,99-82,99 грн. 

Водночас бензин марки А-95 зараз продають у середньому по 70,99–74,99 грн за літр. Так, на АЗС WOG станом на 16 березня ціни наступні:

  • ДП Євро — 79,99 грн за літр;
  • А-95 Євро — 70,99 грн за літр;
  • 95 Mustang — 73,99 грн за літр;
  • 100 Mustang — 80,99 грн за літр.
Скільки коштує пальне у Києві 16 березня
Ціни на АЗС WOG 16 березня. Фото: Новини.LIVE

Водночас на заправках SOCAR ціни дещо відрізняються:

  • Nano ДП — 79,99 грн за літр,
  • Бензин 95 — 70,99 грн за літр,
  • Nano 95 — 74,99 грн за літр,
  • Diesel Nano Extra — 82,99 грн за літр,
  • Nano 100 — 80,99 грн за літр,
  • LPG — 44,98 грн за літр. 
Яка ціна на пальне у Києві 16 березня
Ціни на АЗС SOCAR 16 березня. Фото: Новини.LIVE

Що з цінами на пальне в Україні

Стрімке зростання пального пов'язане з коливанням світових цін на нафту через загострення ситуації на Близькому Сході. Якщо така тенденція збережеться, найближчими днями ціни на АЗС можуть зрости ще більше. 

Так, експерт прогнозує ціна на барель нафти може зрости до 200 доларів. За словами Сергія Куща, збройний конфлікт може спричинити нову світову кризу. 

Водночас у Верховній Раді зареєструвади проєкт постанови про заходи щодо стабілізації цін на пальне. Депутатам пропонують знизити ПДВ на нафтопродукти.

Проте Юлія Свириденко заявила, що Кабмін не буде знижувати ПДВ чи акциз на пальне, оскільки ці податки і збори йдуть в дохідну частину бюджету, з якої фінансується армія.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
