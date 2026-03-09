Видео
Україна
Главная Киев В Киеве на одной из станций метро движение поездов остановлено

В Киеве на одной из станций метро движение поездов остановлено

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 07:27
В Киеве из-за человека на путях остановлено движение поездов метро
Человек стоит на рельсах на одной из станций метро, из-за чего движение поездов временно остановлено. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 9 марта, в Киеве на одной из станций метро временно останавливали движение поездов. Причина — человек вышел на рельсы и не хотел оттуда уходить.

Об этом информирует Новини.LIVE с места происшествия.

Читайте также:

В Киеве временно остановлено движение поездов 9 марта

Сегодня, 9 марта, в Киеве в метро человек вышел на рельсы и не захотел оттуда уходить. Инцидент произошел на станции метро "Тараса Шевченко".

В результате движение поездов метро временно остановлено. На месте работают правоохранители.

"В Киеве на станции метро "Тараса Шевченко" человек стоит прямо на рельсах", — информируют журналисты Новини.LIVE с места происшествия.

Ранее мы информировали, куда обращаться, если пассажиры потеряли вещи в киевском метро. Как известно, в Киеве на одной из станций метрополитена работает Бюро находок. Именно туда попадают потерянные вещи пассажиров со всего столичного метро.

Также стало известно, какое название выбрали киевляне для новой станции метро на Виноградаре. Жителям столицы предложили 3 варианта нового названия "Мостицкой": "Рогостинская", "Замковище" и "Рогозов Яр". Больше всего голосов набрало название "Рогозов Яр" — 41%.

Также мы рассказывали, что в Киеве на станции метро "Золотые ворота" появилась интерактивная инсталляция "Карта Мечты: Украина". Там можно оставить на ней отметку о родном городе или селе и поделиться личной историей.

Киев метро поезда столица общественный транспорт метрополитен
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
