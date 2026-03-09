У Києві зупинено рух поїздів метро через людину на колії

Людина стоїть на колії на одній зі станцій метро, через що рух поїздів тимчасово зупинено. Фото: Новини.LIVE

У понеділок вранці, 9 березня, у Києві на одній зі станцій метро чоловік вийшов на колію і не хотів звідти йти. Через це рух поїздів метро було тимчасово зупинено.

Про це інформує Новини.LIVE з місця події.

Реклама

Читайте також:

У Києві тимчасово зупинено рух поїздів 9 березня — що відомо

Сьогодні, 9 березня, у Києві в метро людина вийшла на колію і не захотіла звідти йти. Інцидент стався на станції метро "Тараса Шевченка".

Внаслідок цього рух поїздів метро тимчасово зупинено. На місці працюють правоохоронці.

"У Києві на станції метро "Тараса Шевченка" людина стоїть просто на колії", — інформують журналісти Новини.LIVE із місця події.

Раніше ми інформували, куди звертатися, якщо пасажири загубили речі у київському метро. Як відомо, у Києві на одній зі станцій метрополітену працює Бюро знахідок. Саме туди потрапляють загублені речі пасажирів з усього столичного метро.

Також стало відомо, яку назву обрали кияни для нової станції метро на Виноградарі. Жителям столиці запропонували 3 варіанти нової назви "Мостицької": "Рогостинська", "Замковище" та "Рогозів Яр". Найбільше голосів набрала назва "Рогозів Яр" — 41%.

Також ми розповідали, що у Києві на станції метро "Золоті ворота" з'явилася інтерактивна інсталяція "Мапа Мрій: Україна". Там можна залишити на ній позначку про рідне місто чи село та поділитися особистою історією.