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Главная Киев В Киеве на Теремках приостановят вырубку деревьев до 11 августа

В Киеве на Теремках приостановят вырубку деревьев до 11 августа

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Дата публикации 8 августа 2026 17:32
Вырубка деревьев в Теремках в Киеве: работы приостановлены
Протесты местных жителей. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

В Киеве на Теремках после протестов местных жителей вырубку деревьев решили приостановить до 11 августа. В этот день власти должны встретиться с жителями района и обсудить возможное изменение маршрута теплосети.

Об этом сообщили участники митинга, передает Новини.LIVE.

Почему на Теремках вырубают деревья

Примерно неделю назад жители Теремок начали протестовать против вырубки деревьев. В "Киевтеплоэнерго" пояснили, что работы необходимы для прокладки теплосети, которая должна обеспечить отопление микрорайонов Теремки-1 и Теремки-2 в кризисных ситуациях.

Во время сегодняшнего митинга собралось до 300 человек. К протестующим вышел директор департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрий Науменко.

Он в письменной форме пообещал приостановить работы до 11 августа. Именно в этот день в Голосеевской районной государственной администрации запланирована встреча с жителями.

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Во время встречи представители власти должны предъявить разрешительные документы на строительство и обсудить возможность изменения маршрута теплосети, чтобы уменьшить воздействие работ на зеленую зону.

Что будет с деревьями после строительства

В КГГА заявили, что после завершения работ планируют высадить новые деревья на территориях, где это позволят технические требования.

В то же время местные жители не намерены прекращать протесты. По их словам, следующий митинг состоится уже завтра, 9 августа, у здания КГГА. Начало акции запланировано на 11:00.

Таким образом, окончательное решение относительно маршрута теплосети и дальнейшей вырубки деревьев может быть принято после встречи властей с жителями 11 августа.

В Киеве на Теремках приостановят вырубку деревьев до 11 августа - фото 1
Митингующие. Фото: кадр из видео

Новини.LIVE сообщали, что в субботу, 8 августа, около 200 киевлян вышли на акцию против вырубки деревьев в сквере "Теремки". На территории прокладывают резервную теплотрассу, из-за чего уже вырубили часть деревьев, в частности столетние дубы. После протеста работы по вырубке приостановили до проведения открытого обсуждения проекта.

Новини.LIVE писали, что в Голосеевском районе Киева возник спор из-за вырубки деревьев в парковой зоне на Теремках, где планируется проложить резервную теплосеть. Местные жители пытаются остановить работы, из-за чего между протестующими и правоохранителями уже произошли столкновения.

Киев протесты вырубка леса
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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