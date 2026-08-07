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Главная Киев В Киеве произошли столкновения из-за вырубки парка на Теремках для новой теплосети: репортаж

В Киеве произошли столкновения из-за вырубки парка на Теремках для новой теплосети: репортаж

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 22:29
Столкновения из-за вырубки парка на Теремках — в Киеве планируют срубить более 600 деревьев
Активисты в парке. Фото: Новини.LIVE

В Голосеевском районе Киева возник конфликт из-за вырубки деревьев в парковой зоне на Теремках, где планируется проложить резервную теплосеть. Местные жители пытаются помешать работам, а между протестующими и правоохранителями уже произошли столкновения.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

На Теремках протестуют против вырубки парка

По словам активистов, для реализации проекта планируется снести более 600 деревьев и около 70 кустарников. При этом пересадить, по их данным, можно лишь 56 деревьев. Жители настаивают, что теплотрассу можно проложить вдоль улицы Теремковской, не уничтожая значительную часть парка.

В Киеве произошли столкновения из-за вырубки парка на Теремках для новой теплосети: репортаж - фото 1
Активисты в парке. Фото: Новини.LIVE

В Киевской городской государственной администрации объясняют, что новая теплосеть необходима в качестве резервного источника теплоснабжения для жилых массивов Теремки-1 и Теремки-2 на случай повреждения ТЭЦ-5 в результате российских атак.

В Киеве произошли столкновения из-за вырубки парка на Теремках для новой теплосети: репортаж - фото 2
Активисты в парке. Фото: Новини.LIVE

По данным городских властей, без резервной магистрали зимой без тепла могут остаться более 280 зданий, среди которых жилые дома, школы, детские сады и медицинские учреждения.

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В Киеве произошли столкновения из-за вырубки парка на Теремках для новой теплосети: репортаж - фото 3
Срубленные деревья. Фото: Новини.LIVE

В КГГА уверяют, что после завершения строительства территорию приведут в порядок и компенсируют потери новыми насаждениями.

В Киеве произошли столкновения из-за вырубки парка на Теремках для новой теплосети: репортаж - фото 4
Срубленные деревья. Фото: Новини.LIVE

В то же время активисты требуют обнародовать проектную документацию, провести независимую экспертизу и рассмотреть альтернативный маршрут прокладки теплотрассы, который позволит сохранить парк.

Как сообщали Новини.LIVE, 7 августа в Оболонском районе Киева произошло аварийное отключение электроэнергии, из-за чего часть потребителей временно осталась без света.

Как сообщали Новини.LIVE, депутат Киевсовета Андрей Витренко заявил, что План устойчивости Киева на данный момент выполнен лишь на 20%. По его словам, наибольшее отставание наблюдается в сфере теплоснабжения, которая остается одним из самых проблемных направлений подготовки столицы.

Киев КГГА вырубка леса
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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