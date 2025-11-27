В Киеве начали устанавливать новогоднюю елку на Софийской площади

Установка елки в столице. Фото архивное: Новини.LIVE

В Киеве в четверг, 27 ноября началась инсталляция главной новогодней елки страны. Для украшения используют более 10 тысяч игрушек.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Новогодняя елка в Киеве

Столица Украины активно готовится к новогодним праздникам. На Софийской площади началась инсталляция елки.

А директор компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий сообщал, что к украшению елки смогут присоединиться все желающие. Праздничное дерево будет называться "Дыхание веков", а стиль — Софии Киевской.

"Мы брали не блестящие игрушки, она будет как оттенок прошлого, не яркие краски. Будет спокойно, душевно. В этом году мы пробуем привлечь граждан, которые могут прийти и на все веточки елки повесить игрушки и гирлянды. Мы их будем угощать чаем из трав и веток вишни. Как наступят лучшие времена, мы снова вернемся к красивым, больших елок. В этом году елка — это половина от тех, которые мы всегда делали. Раньше елки наши были не менее 33 метров", — рассказал Добруцкий.

Елку планируют торжественно открыть 6 декабря, однако, по словам Добруцкого, дату могут немного приблизить.

