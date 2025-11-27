Видео
Україна
Видео

Главная Киев В Киеве начали инсталлировать новогоднюю елку — видео

В Киеве начали инсталлировать новогоднюю елку — видео

Дата публикации 27 ноября 2025 21:29
В Киеве начали устанавливать новогоднюю елку на Софийской площади
Установка елки в столице. Фото архивное: Новини.LIVE

В Киеве в четверг, 27 ноября началась инсталляция главной новогодней елки страны. Для украшения используют более 10 тысяч игрушек.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Новогодняя елка в Киеве

Столица Украины активно готовится к новогодним праздникам. На Софийской площади началась инсталляция елки.

А директор компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий сообщал, что к украшению елки смогут присоединиться все желающие. Праздничное дерево будет называться "Дыхание веков", а стиль — Софии Киевской.

"Мы брали не блестящие игрушки, она будет как оттенок прошлого, не яркие краски. Будет спокойно, душевно. В этом году мы пробуем привлечь граждан, которые могут прийти и на все веточки елки повесить игрушки и гирлянды. Мы их будем угощать чаем из трав и веток вишни. Как наступят лучшие времена, мы снова вернемся к красивым, больших елок. В этом году елка — это половина от тех, которые мы всегда делали. Раньше елки наши были не менее 33 метров", — рассказал Добруцкий.

Елку планируют торжественно открыть 6 декабря, однако, по словам Добруцкого, дату могут немного приблизить.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, в какие дни декабря 2025 года по лунному календарю лучше устанавливать елку.

Также мы давали советы, как можно украсить елку, чтобы создать сказочную атмосферу.

Украина Новый год новогодняя елка праздник Новый год 2026
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
