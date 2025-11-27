У Києві почали інсталювати новорічну ялинку на Софійській площі

Встановлення ялинки у столиці. Фото архівне: Новини.LIVE

У Києві у четвер, 27 листопада розпочалася інсталяція головної новорічної ялинки країни. Для прикрашання використають понад 10 тисяч іграшок.

Новорічна ялинка в Києві

Столиця України активно готується до новорічних свят. На Софійській площі розпочалася інсталяція ялинки.

А директор компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький повідомляв, що до прикрашання ялинки зможуть долучитися усі охочі. Святкове дерево матиме назву "Подих століть", а стиль — Софії Київської.

"Ми брали не блискучі іграшки, вона буде як відтінок минулого, не яскраві фарби. Буде спокійно, душевно. Цьогоріч ми пробуємо долучити громадян, які можуть прийти й на всі гілочки ялинки почепити іграшки та гірлянди. Ми їх будемо пригощати чаєм з трав та гілок вишні. Як настануть кращі часи, ми знову повернемося до гарних, великих ялинок. Цьогоріч ялинка — це половина від тих, які ми завжди робили. Раніше ялинки наші були не менше 33 метрів", — розповів Добруцький.

Ялинку планують урочисто відкрити 6 грудня, однак, за словами Добруцького, дату можуть трохи наблизити.

