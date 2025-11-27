Відео
Головна Київ У Києві розпочали інсталювати новорічну ялинку — відео

У Києві розпочали інсталювати новорічну ялинку — відео

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 21:29
У Києві почали інсталювати новорічну ялинку на Софійській площі
Встановлення ялинки у столиці. Фото архівне: Новини.LIVE

У Києві у четвер, 27 листопада розпочалася інсталяція головної новорічної ялинки країни. Для прикрашання використають понад 10 тисяч іграшок.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Новорічна ялинка в Києві

Столиця України активно готується до новорічних свят. На Софійській площі розпочалася інсталяція ялинки.

А директор компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький повідомляв, що до прикрашання ялинки зможуть долучитися усі охочі. Святкове дерево матиме назву "Подих століть", а стиль — Софії Київської.

"Ми брали не блискучі іграшки, вона буде як відтінок минулого, не яскраві фарби. Буде спокійно, душевно. Цьогоріч ми пробуємо долучити громадян, які можуть прийти й на всі гілочки ялинки почепити іграшки та гірлянди. Ми їх будемо пригощати чаєм з трав та гілок вишні. Як настануть кращі часи, ми знову повернемося до гарних, великих ялинок. Цьогоріч ялинка — це половина від тих, які ми завжди робили. Раніше ялинки наші були не менше 33 метрів", — розповів Добруцький.

Ялинку планують урочисто відкрити 6 грудня, однак, за словами Добруцького, дату можуть трохи наблизити.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, у які дні грудня 2025 року за місячним календарем краще встановлювати ялинку.

Також ми давали поради, як можна прикрасити ялинку, аби створити казкову атмосферу.

Україна Новий рік новорічна ялинка свято Новий рік 2026
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
