Более 10 тысяч игрушек — чем поразит нынешняя елка в Киеве

Более 10 тысяч игрушек — чем поразит нынешняя елка в Киеве

Дата публикации 24 ноября 2025 09:10
обновлено: 09:10
Новогодняя елка в Киеве — когда открытие
Новогодняя елка в Киеве в 2024 году. Фото: Новини.LIVE

В Киеве нынешнюю главную елку страны украсят более 10 тысячами игрушек, а приобщиться к этому смогут все желающие горожане и гости столицы. По предварительным планам, праздничную елку "Дыхание веков" могут открыть уже 4 декабря.

Об этом в эфире "Київського часу" рассказал директор компании Folk Ukraine, которая занимается установкой елки в Киеве.

Читайте также:

Главная елка в Киеве — как будут украшать и когда открытие

Директор компании Folk Ukraine, которая занимается установкой елки в Киеве, рассказал, что в этом году главную елку Украины украсят более 10 тысячами игрушек.

Он отметил, что присоединиться к украшению смогут как жители, так и гости столицы.

По словам Добруцкого, елка будет называться "Дыхание веков" и будет в стиле Софии Киевской.

Кроме того, он добавил, что елку, возможно, откроют уже 4 декабря, а не 6 декабря, как сообщалось ранее.

"В этом году елка будет называться "Дыхание веков". Мы брали не блестящие игрушки, она будет как оттенок прошлого, не яркие краски. Будет спокойно, душевно.

В этом году мы пробуем привлечь граждан, которые могут прийти и на все веточки елки повесить игрушки и гирлянды. Мы их будем угощать чаем из трав и веток вишни. Как наступят лучшие времена, мы снова вернемся к красивым, больших елок. В этом году елка это половина от тех, которые мы всегда делали. Раньше елки наши были не менее 33 метров", — рассказал директор компании Folk Ukraine.

Напомним, что главную елку страны по традиции установят на Софийской площади. Как и в предыдущие годы, город не будет тратить бюджетные деньги на рождественско-новогоднюю локацию — это возьмут на себя меценаты.

Ранее мы информировали, когда в Киеве установят главную елку страны.

Также мы рассказывали, какой будет главная новогодняя елка Украины в 2025 году.

Киев Новый год Рождество новогодняя елка празднование
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
