В Киеве прошло протестное шествие за диалог и ответственность

Люди на протестном марше. Фото: Новини.LIVE

Кристина Павлова редактор ленты новостей

В Киеве несколько сотен человек собрались на протестный марш за диалог и ответственность. Участники акции пришли с украинскими флагами и плакатами и выдвигают ряд требований к властям. Среди основных требований митингующих — усиление диалога властей с обществом и возвращение Михаила Федорова в Министерство обороны.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец с места событий.

Что известно о протесте в Киеве

В начале акции на месте находилось около сотни горожан. Впоследствии количество участников выросло до нескольких сотен, люди продолжали присоединяться к протестному шествию.

Протестующие требуют возвращения Федорова. Фото: Новини.LIVE

Люди на протесте в Киеве 16 июля. Фото: Новини.LIVE

Участники держат государственные флаги Украины и плакаты с призывами к властям. Акция проходит под лозунгами о большей открытости, ответственности чиновников и диалоге с обществом.

Чего требуют протестующие

Одним из требований митингующих является возвращение Михаила Федорова на пост министра обороны Украины.

Люди собираются на протестное шествие. Фото: Новини.LIVE

Люди призывают к обмену украинских пленных. Фото: Новини.LIVE

Люди скандируют на протесте. Фото: Новини.LIVE

Также участники призывают активизировать работу по освобождению и возвращению домой украинских военнопленных.

Отметим, что с начала протеста число протестующих увеличилось.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что протесты в Киеве из-за кадровых решений властей продолжаются уже 30-й день. Ветеран Дмитрий Козятинский объяснял, что участники акций требуют диалога с обществом, ответственности за кадровые решения и более открытой коммуникации со стороны властей.

Также Новини.LIVE писали, что в столице уже проходили митинги в поддержку Михаила Федорова. В частности, у театра Франко собиралось около 200 человек, которые призывали вернуть его на пост министра обороны и выступали за конкретные решения по развитию оборонного сектора.