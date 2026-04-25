Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве нападавший с ножом ранил людей: подозреваемого задержали

В Киеве нападавший с ножом ранил людей: подозреваемого задержали

Ua ru
Дата публикации 25 апреля 2026 14:56
Сотрудник полиции. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Киеве в ночь на 25 апреля нападавший с ножом ранил трех мужчин. Правоохранители задержали подозреваемого. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева, передает Новини.LIVE.

Ножевое нападение в Киеве 25 апреля

"Сегодня ночью, около 2 часов, патрульные получили сообщение о тяжких телесных повреждениях на проспекте Красной Калины", — говорится в сообщении.

Потерпевший отметил, что сосед напал на него и товарищей, несколько раз ударил ножом и пошел по парковой зоне. Несколько экипажей патрульных оперативно прибыли на место происшествия.

Один из пострадавших самостоятельно покинул место происшествия — его впоследствии нашли инспекторы полиции охраны и оказали первую помощь. Патрульные также помогли еще двум травмированным и вызвали медиков. Пострадавших госпитализировали.

Правоохранители узнали описание нападавшего и начали поиски.

"При обследовании прилегающих территорий, один из полицейских заметил мужчину, похожего по описанию, который увидев инспектора, начал убегать. Для вызова вспомогательных сил, патрульный использовал табельное огнестрельное оружие в соответствии со ст. 46 ЗУ "О Национальной полиции", — говорится в сообщении.

После звука выстрела другие правоохранители определили вероятное направление движения нападающего и бросились ему навстречу.

Подозреваемого остановили и задержали с применением наручников. Его передали следователям.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Офис генпрокурора, правоохранители установили полную хронологию событий 18 апреля, когда в Голосеевском районе мужчина с оружием стрелял в людей, в результате чего погибли семь человек. Известно, что злоумышленник готовился к преступлению заблаговременно и системно. Кроме того, ранее он привлекался к уголовной ответственности

А 25 апреля в Буче Киевской области раздавались выстрелы. По информации местных, в городе произошла стрельба, а правоохранители задержали мужчину. Причиной стрельбы мог стать конфликт на трассе.

Киев полиция поножовщина
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации