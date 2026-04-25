В Киеве нападавший с ножом ранил людей: подозреваемого задержали

Сотрудник полиции. Фото иллюстративное

В Киеве в ночь на 25 апреля нападавший с ножом ранил трех мужчин. Правоохранители задержали подозреваемого. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева, передает Новини.LIVE.

Ножевое нападение в Киеве 25 апреля

"Сегодня ночью, около 2 часов, патрульные получили сообщение о тяжких телесных повреждениях на проспекте Красной Калины", — говорится в сообщении.

Потерпевший отметил, что сосед напал на него и товарищей, несколько раз ударил ножом и пошел по парковой зоне. Несколько экипажей патрульных оперативно прибыли на место происшествия.

Один из пострадавших самостоятельно покинул место происшествия — его впоследствии нашли инспекторы полиции охраны и оказали первую помощь. Патрульные также помогли еще двум травмированным и вызвали медиков. Пострадавших госпитализировали.

Правоохранители узнали описание нападавшего и начали поиски.

"При обследовании прилегающих территорий, один из полицейских заметил мужчину, похожего по описанию, который увидев инспектора, начал убегать. Для вызова вспомогательных сил, патрульный использовал табельное огнестрельное оружие в соответствии со ст. 46 ЗУ "О Национальной полиции", — говорится в сообщении.

После звука выстрела другие правоохранители определили вероятное направление движения нападающего и бросились ему навстречу.

Подозреваемого остановили и задержали с применением наручников. Его передали следователям.

