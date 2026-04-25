Головна Київ У Києві нападник з ножем поранив людей: підозрюваного затримали

У Києві нападник з ножем поранив людей: підозрюваного затримали

Дата публікації: 25 квітня 2026 14:56
У Києві нападник з ножем поранив людей: підозрюваного затримали
Співробітник поліції. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Києві у ніч проти 25 квітня нападник з ножем поранив трьох чоловіків. Правоохоронці затримали підозрюваного. Наразі слідчі зʼясовують усі обставини події.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва, передає Новини.LIVE.

Ножовий напад у Києві 25 квітня

"Сьогодні уночі, близько 2-ї години, патрульні отримали повідомлення про тяжкі тілесні ушкодження на проспекті Червоної Калини", — йдеться у повідомленні.

Потерпілий зазначив, що сусід напав на нього та товаришів, декілька разів вдарив ножем та пішов парковою зоною. Декілька екіпажів патрульних оперативно прибули на місце події.

Один із постраждалих самостійно залишив місце події — його згодом знайшли інспектори поліції охорони та надали першу допомогу. Патрульні також допомогли ще двом травмованим і викликали медиків. Постраждалих ушпиталили

Правоохоронці дізналися опис нападника та розпочали пошуки

"Під час обстеження прилеглих територій, один із поліцейських помітив чоловіка, схожого за описом, який побачивши інспектора, почав тікати. Задля виклику допоміжних сил, патрульний використав табельну вогнепальну зброю відповідно до ст. 46 ЗУ "Про Національну поліцію", — йдеться у повідомленні.

Після звуку пострілу інші правоохоронці визначили ймовірний напрямок руху нападника та кинулися йому назустріч.

Підозрюваного зупинили та затримали із застосуванням кайданків. Його передали слідчим.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Офіс генпрокурора, правоохоронці встановили повну хронологію подій 18 квітня, коли у Голосіївському районі чоловік зі зброєю стріляв у людей, внаслідок чого загинули семеро осіб. Відомо, що зловмисник готувався до злочину завчасно та системно. Крім того, раніше він притягувався до кримінальної відповідальності

А 25 квітня у Бучі Київської області лунали постріли. За інформацією місцевих, у місті сталася стрілянина, а правоохоонці затримали чоловіка. Причиною стрілянини міг стати конфлікт на трасі.

Київ поліція різанина
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

