Неделя после теракта в Киеве: нападавший долго готовился к стрельбе

Правоохранители в супермаркете, где была стрельба. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Через неделю после теракта в Киеве правоохранители установили полную картину событий 18 апреля и детально исследовали личность нападавшего. Ранее он привлекался к уголовной ответственности. К стрельбе в столице он готовился заблаговременно и системно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой Офис Генерального прокурора.

Хрология событий в Киеве 18 апреля

Следствие установило, что стрелком оказался уроженец Москвы 1968 года рождения, военный пенсионер. В 1992-2005 годах он проходил службу в рядах ВСУ на должностях, связанных с обслуживанием автомобильной техники, и уволился в звании майора. После начала российской агрессии мужчина переехал в Киев из Бахмута.

Правоохранители выяснили, что ранее он привлекался к уголовной ответственности, однако имел в собственности два зарегистрированных карабина и травматический пистолет. Разрешение на последний он получил на основании удостоверения журналиста, выданного общественной организацией. Обстоятельства получения документов сейчас проверяются.

"Анализ содержимого мобильного телефона убийцы показал системную подготовку к совершению массового расстрела. На обнаруженных видеозаписях зафиксировано, как он дома отрабатывал навыки быстрого приведения оружия в боевую готовность и прицельной стрельбы", — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора рассказали, что конфликт, который стал толчком к трагедии, возник у подъезда через домофон. Во время ссоры мужчина открыл огонь из травматического оружия, ранив нескольких человек. Впоследствии он вернулся в квартиру, взял огнестрельное оружие, поджег помещение и снова вышел на улицу, где продолжил стрельбу.

Возле дома нападавший убил соседа и таксиста. Также он ранил сына первого погибшего, его жену, ее родную сестру и дворника, который прикрывал собой ребенка. Впоследствии сестра и дворник скончались от полученных смертельных ранений.

После этого злоумышленник двинулся в сторону супермаркета, продолжая стрелять. По дороге он убил еще двух человек, а в самом магазине — работника и ранил по меньшей мере пять человек. Там же он забаррикадировался с заложниками и пытался вести переговоры, угрожая убийством.

Свои действия нападающий записывал на аудио и объяснял их якобы "самозащитой" после конфликта с жителями дома. Также он утверждал, что на него якобы напали четыре человека возле дома. Апеллировал к своему военному опыту и званию майора, заявляя, что "не мог больше терпеть"

"Во время штурма спецподразделением нападающего ликвидировали. В результате теракта погибли семь человек. В больнице еще находится семь пострадавших. Следствие проверило версию о возможных связях нападавшего со спецслужбами России. Сейчас таких связей не установлено", — отметили правоохранители.

В ОГП отметили, что окончательные выводы относительно мотивов, психического состояния и вменяемости стрелка на момент совершения преступления будут сделаны после завершения посмертных судебно-психологической и психиатрической экспертиз.

Бегство полицейских с места теракта в Киеве

Как писали Новини.LIVE, после теракта, в сети начали распространяться видео, на которых видно, как двое полицейских сбежали с места стрельбы. Они оставили на улице беззащитного ребенка и его родителей. По данному факту сразу начали уголовное производство.

После этого начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку. Накануне в Верховной Раде начали сбор подписей о его увольнении с должности

Уже 20 апреля нардеп Юлия Яцык заявила, что требует отставки Игоря Клименко и Ивана Выговского после теракта в Киеве. Причиной этого является бегство двух полицейских с места стрельбы в Голосеевском районе столицы.

В тот же день двое полицейских получили подозрение. Из-за бездействия полицейских вооруженный мужчина продолжил беспрепятственно двигаться по улице и стрелять в беззащитных прохожих. Количество жертв за это время возросло.

В то же время Игорь Клименко назвал "большим стыдом" действия двух патрульных. По его словам, правоохранители ехали сначала на вызов о хулиганстве, но оказались психологически не готовыми к реальной стрельбе.